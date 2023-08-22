KOÇ: Güneş kombinasyon burcunuz Aslan'da ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle güçlü bir şekilde birleştireceğinizi gösteriyor.

Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün.

Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz.

BOĞA: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı biraz kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye gereksinme duyacaksınız. Kendinizi ispat edeceğiniz bir gün.

YENGEÇ: Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

ASLAN: Güneş karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

BAŞAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.

TERAZİ: Aslan'daki Güneş'in verdiği güçle kişisel davranışlarınızla çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.

AKREP: Merkür kombinasyon burcunuz Başakta ilerliyor. Enerjinizin oldukça yüksek oluşu, baskıcı davranışlara karşı tepki oluşturmanıza neden oluyor. Taviz vermek istemiyor ve kararlarınızda diretmeyi sürdürüyorsunuz.

YAY: Aldığınız sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacaktır. yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.

OĞLAK: Enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel, tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız.

KOVA: Kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

BALIK: Merkür karşıt burcunuzda ilerliyor.. Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zaman, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.