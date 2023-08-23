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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.08.2023, 00:00
KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BOĞA: Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Özellikle sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.. Yapacağınız atılımlar için, ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.

YENGEÇ: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Kişisel çabalarınız, ve ilişkileriniz çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

ASLAN: Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

BAŞAK: Çevrenize karşı farklı davranıyorsunuz. Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. İhmal ettiğiniz dostlarınız sizden haber bekliyor

TERAZİ: Olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız. Özel duygularınızı kendinize saklamalısınız.

AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz

YAY: İlişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

OĞLAK: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız

KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça çalışıyor. Atacağınız her adımda dostlarınızın vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız.

BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkıyor.
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