Yıldız falınız

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep gerekmiyor.



BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.



İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.



YENGEÇ: Bu dönem, yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır... Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Dostluklarınız pekişiyor.



BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz içinde, garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.



TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.



AKREP: Bugün, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçsel, davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.



YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz.



OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.



KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.



BALIK: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Neptün'ün kişisel evinizde geri gitmesi

duyguları yeniden canlandırma olayına girebilir, ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.

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