KOÇ: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz.. Bugün klasik davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve olaylara daha esnek bir şekilde bakmalısınız. Sezgilerinizin pratiğe dönüştürmelisiniz.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz. Bugün, bulunduğunuz şartları sorguluyor ve çevrenize karşı duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

İKİZLER: Hareket dolu bir gün. Düşüncelerinizde fazla idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda hiç kimseye taviz vermeyeceksiniz. Bugünlerde aşk yaşantınız canlanıyor.

YENGEÇ: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde pozitif bir yoğunlaşma görülüyor. Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Yıldızlardan olumlu destek var.

ASLAN: Pratik yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün öneml olduğunu çevrenize anlatmak için çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı anlaşılmaya ihtiyacınız var. Çevrenizle birlikte hareket edin.

BAŞAK: Çevresel koşulların lehinize desteklendiği bir gün. İş birliği içinde olduğunuz kişilerin olumlu destekleri, yeteneklerinizi daha da doğru kullanmanızı sağlıyor. Uzak yollardan gelen Kardeşlerle bağınız daha da güçleniyor.

TERAZİ: Bugün içinizde biriken enerjinizi çevrenize yansıtmayı iyi başarıyorsunuz. Sosyal yaşantınıza katılacak yeni kişilerden farklı bir elektrik alacak, onlarla ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız. Olumlu bir gün.

AKREP: Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi sınamaktan vazgeçin artık, Oldukça başarılı bir gün içindesiniz.

YAY: Ay, para evinizi olumlu etkilerken, karşı tarafın istekleri doğrultusunda bazı sıra dışı masraflar söz konusu.. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı.. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız.

OĞLAK: Ay burcunuzda ilerliyor. İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasınız sağlayacak gerekli şartları oluşturacaksınız. Enerjinizin yüksek fakat çok çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün. Ani ve atak davranmayın.

KOVA: Bugün karşıt Venüs kişisel egolarınızı güçlendirirken, yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlıyor. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

BALIK: Duygusal yaşantınızda hareketlenme ve canlılık söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte bir çok toplantılara çağırılırken, siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz... Bugün enerjinizi olumlu kullanacaksınız.