KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları güçlendirmelisiniz.
BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz.
Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.
İKİZLER: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kurallar çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün istediğiniz performansı yakalayacaksınız.
YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinize sınır koyamıyorsunuz.
ASLAN: Kazançları düşünüp hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız.
Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye az vakit ayırıyorsunuz.
BAŞAK: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın, samimi tavırlar içinde olmalısınız.
Ay burcunuzda ilerliyor. Çevrenizdeki kişilerin düzenine müdahale etmek istemiyorsunuz.
TERAZİ: Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız sorunların büyümesine meydan veriyor.. Hoşunuza giden biriyle ilgili kişilik savaşı veriyorsunuz.
AKREP: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek çevrenize örnek olacaksınız. İlişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz.
Bazen sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. İyimserliği elden bırakmayın.
YAY: Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz.
Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.
OĞLAK: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor sizi önemli hale getiriyor.
KOVA: Kan bağı olduğunuz kişilerin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestij sizin için önemli.
BALIK: Karşıt Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.
İlişkilerinizde aşırı bireysel olacağınız bir gün.