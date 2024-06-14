KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve aranızdaki bağları güçlendirmelisiniz.

BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz.

Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

İKİZLER: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kurallar çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Bugün istediğiniz performansı yakalayacaksınız.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Hayallerinize sınır koyamıyorsunuz.

ASLAN: Kazançları düşünüp hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız.

Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye az vakit ayırıyorsunuz.

BAŞAK: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın, samimi tavırlar içinde olmalısınız.

Ay burcunuzda ilerliyor. Çevrenizdeki kişilerin düzenine müdahale etmek istemiyorsunuz.

TERAZİ: Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız sorunların büyümesine meydan veriyor.. Hoşunuza giden biriyle ilgili kişilik savaşı veriyorsunuz.

AKREP: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek çevrenize örnek olacaksınız. İlişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz.

Bazen sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. İyimserliği elden bırakmayın.

YAY: Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz.

Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

OĞLAK: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor sizi önemli hale getiriyor.

KOVA: Kan bağı olduğunuz kişilerin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestij sizin için önemli.

BALIK: Karşıt Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.

İlişkilerinizde aşırı bireysel olacağınız bir gün.