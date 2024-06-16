KOÇ: Ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız birçok kişiye garip gelebilir fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor.

BOĞA: Kariyerinin ön plana çıkmasıyla gizili bir güç savaşı içinde olacaksınız. İş çevresinde farklı bir konumunuz olmasından dolayı sorumluluk duygunuz sizi rahatsız edecektir. Finans konularında belirleyici davranacaksınız.

İKİZLER: Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Ay'ın konumu sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor.

Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.

YENGEÇ: Ruhsal evinizde ilerleyen Merkür sayesinde daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor.

Çevrenize taviz vermiyorsunuz.

Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir.

ASLAN: Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı kararlar almalısınız. Bugün düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konular bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir.

BAŞAK: Sizi farklı zaman dilimlerinde gören kişiler yanılabiliyor. Muzip tavırlarınıza alışanlar iş çevresinde gördükleri zaman şaşkınlık geçiriyorlar.

Olumlu bir gününüzdesiniz. Arkadaş çevrenizde aktif bir gün içindesiniz.

TERAZİ: Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırırken aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Eğlence yaşantınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.

AKREP: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Kendinizden daha genç kişilerle bir arada olmanın zevkini yaşayacaksınız.

Yapacağınız birçok kısa yolculuk söz konusu.

YAY: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen çalışmalarınızda bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz.

OĞLAK: Ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Onlarla ortak çalışmalar içinde olmanız sizi de mutlu edecek.

Çevrenizi de ihmal etmemelisiniz. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermeyin.

KOVA: İçgüdülerinizin size sağlayacağı avantajlar sayesinde bir başarıya kısa sürede tadarak, önemli yollar kat edeceksiniz. Bugün mesleki konularda beklediğiniz kriterleri, karşı taraf sağlayacaktır. Uyumunuzu bozmamalısınız.

BALIK: Enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var.

Ay'ın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak.

İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorundasınız. Çevrenizde size destek verecek gerçek dostlarınızla bir arada olacaksınız.