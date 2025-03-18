Yıldız falınız

KOÇ: Kendinizi sınamalı ve özel düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamaların eğişine getiriyor. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin veriyor olmanız sizi farklı yapıyor.



BOĞA: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz. Yeniden durum değerlendirmesi yapabilirsiniz.



İKİZLER: Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermek gibi bir tavrınız yok. İkna kabiliyetinizi kullanarak, çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız.



YENGEÇ: Duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayacaklar. Bu nedenle, geçici duygular karşısında temkinli olmaları gerekiyor.



ASLAN: Arzularınızın tavanı yüksek ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız. Çevrenizdeki arkadaşlarınızı ve yakınlarınızdan destek alacaksınız.



BAŞAK: Baskıya ve yönlendirmeye gelemiyorsunuz. Topluma ters gelebilecek denenmemiş kulvarlarda kulaç atacak ve kendinizi farklı konularla ispat etmek isteyeceksiniz. Partnerinizin iş durumları nedeniyle yer değiştirebilirsiniz.



TERAZİ: Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız ve kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir dönem. Organizasyonlarda çalıştığınız kişilerden destek görmek isteyebilirsiniz İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz.



AKREP: Paranızın değerini bilirken, tüm enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paranızı paylaşmak isteyecek ve maddi konulardan elde ettiğiniz donelerle yaşam standartınızı sağlayacaksınız. Ortaklıklar bitebilir.



YAY: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.



OĞLAK: Araştırmacı yönlerinizin yoğun olduğu bir gün. İdeallerinizi yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanmayı yeğliyorsunuz. Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, çevrenizdeki bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz.



KOVA: Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bunaltabilir. Aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere hazırsınız.



BALIK: Bilinçaltınızın içgüdüsel olarak hareket etmesi yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Bugün gereksiz bir huzursuzluk söz konusu olacak. Çevrenizde gelişen olaylara kayıtsız kalmak isteyebilirsiniz.

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