Pandemi sürecinin ilk dalgasında küresel panik yaşandı.

Hatırlarsınız Amerika'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede halk marketlere akın etti, raflar boşaldı ve uzun süre o raflar dolmadı. Tuvalet kağıdı dahi bulamadılar. Bizde bu olmadı. Neden? Bu sorunun yanıtını, Turkuvaz Medya Grubu ile Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi"nde aldık.

Yanıtı veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. "Bizde bu olmadı çünkü bizim milletimiz pratik ve pragmatik" dedi. Burada net bir şekilde şunu söylemem lazım.

İzmirli Pakdemirli, resmen tevazuda bulundu. Pandemide bizi kurtaran elbette bu olmadı. Pandemide bizi, biz kurtardık. Bizi bizden başka kimse kurtarmadı. Peki nasıl kurtardık. İşte sihir burada.

Bir kere İzmirli Pakdemirli, gerçekten süreci iyi yönetti. Bakanlık öncesindeki iş tecrübesi özellikle de perakendedeki tecrübesi burada çok önemliydi. Türkiye'de henüz vaka görülmemişken tüm perakende sektörüyle bir araya gelerek önlemleri almaları için toplantılar yaptı.

Biliyorsunuz, sadece bir gün makarna ve iki gün dezenfektan sorunu yaşadık. Çünkü yüzde 1500 talep artışı oldu. İki günde de sorun çözüldü.

Bunun dışında var mı markete gittiğinizde bulamadığınız? Ne domates ne patlıcan, ne et ne süt. Hiçbirinde yokluk çekmedik.



PLAN VE DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı biliyorsunuz, bir üretici değil. Bu bakanlığın çalışma sistemi "Planlamaktan" geçiyor.

Elindeki tek güç ise destekleme.

Yani çiftçiye üretimi karşısında destek vererek onu doğru ürüne yönlendiriyor.

Hepsi bu. Bir başka güç elinde yok. İşte bu güç ile bakın ne hale geldik. 48.9 Milyar Dolar tarımsal hasıla ile Avrupa lideriyiz. Toprak açısından zengin değiliz. Bu açıdan dünya sıralamasında 17. olmamıza karşın tarımsal hasılada dünyadaki ilk 10 ülke içindeyiz. Tarımsal ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. İthalatımız 12 milyar dolar. Yani ithalatçı ülke değil aksine ihracatçı konumdayız.

Yani Türkiye, sağlıklı tarımsal ve hayvansal üretimi başaran bir ülke.

Bunu pandemiye karşın üretimi bırakmayan çiftçimiz sayesinde başardık.

Hayvancımız, aile işletmelerimiz, tarım sanayicimiz başardı. Bunu o planlamayı doğru yapan insanlarımız, bürokratlarımız, siyasetçimiz, teknokratlarımız, mühendislerimiz başardı.

İşte bu yüzden pandemide aç-açıkta kalmadık. Yılın alkışı üreticimize...