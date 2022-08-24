Yıldız falınız

KOÇ: Duygusal konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçının. Enerjinizi yansıtmayı başarıyorsunuz.

BOĞA: Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir.

Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır.

Parasal konulara girmemelisiniz.



İKİZLER: Bu dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacak, başarı arzusu içinde olacaksınız.

Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.



YENGEÇ: Çevresel koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Disiplinden hoşlanmıyorsunuz.

Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir.

Duygularınızı saklama gereği duyacaksınız.



ASLAN: Sizin için sonuç önemli, bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınızda yalnız kalma isteyeceksiniz. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.



BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.

Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.



TERAZİ: Duygusal konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşünceleri sizin istediğiniz netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Kısa vade çözüm sonuçları önemli.



AKREP: Olayları akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz.

Acele etmeyin. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.



YAY: Bugün kuruntularınız oldukça yüksek.

Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyi incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir.



OĞLAK: Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.



KOVA: İlişkilerinizi gözden geçirmenin tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlara daha çok zaman ayırmalı beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.



BALIK: Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçireceksiniz. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirleriniz konusunda başarılı olacaksınız.