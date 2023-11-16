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Dev.Advocate ERGUN ONARIR

Dev.Advocate

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.11.2023, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin kumdaki uzun 16 handikap yarışında Babaselim, Matrix, Bianco, Oğlum Ayaz ve Ulubey birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında formunu geliştiren Devils Advocate birinciliği hedefe koyan görüntüsüyle favorim. Tek yazılabilir.
3.AYAK: 3 yaşlı Arapların 15 handikap çekişmesinde Seçerhan, Hükümsüz ve Dayanıklı Tay öne çıkan taylar. İzbandot yeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: Arapların KV-6 yarışında Uzun Dalga, Doğan Khan, Onarbey ve Tabip öncelikli isimler. Sinoplu Merve yeri olanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: İngilizlerin KV-8 Fethiye koşusunda Hey Jude, Alakont ve Dragon birincilikte söz sahibi olmak isteyen İngiliz atları.
6.AYAK: Kapanıştaki 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Volpi, Rand Rower, Ultra Faust ve T.Family Of Ada arasında kazanan tay belirlenir.
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