Dev.Advocate

1.AYAK: İngilizlerin kumdaki uzun 16 handikap yarışında Babaselim, Matrix, Bianco, Oğlum Ayaz ve Ulubey birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında formunu geliştiren Devils Advocate birinciliği hedefe koyan görüntüsüyle favorim. Tek yazılabilir.

3.AYAK: 3 yaşlı Arapların 15 handikap çekişmesinde Seçerhan, Hükümsüz ve Dayanıklı Tay öne çıkan taylar. İzbandot yeri olanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: Arapların KV-6 yarışında Uzun Dalga, Doğan Khan, Onarbey ve Tabip öncelikli isimler. Sinoplu Merve yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: İngilizlerin KV-8 Fethiye koşusunda Hey Jude, Alakont ve Dragon birincilikte söz sahibi olmak isteyen İngiliz atları.

6.AYAK: Kapanıştaki 2 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Volpi, Rand Rower, Ultra Faust ve T.Family Of Ada arasında kazanan tay belirlenir.

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