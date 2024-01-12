Şanssızlık mı, kapasite mi?

GALATASARAY'DA aslında çok fazla su yüzüne çıkarılmak istenmese de gündemdeki konulardan bir tanesi de fazla gol kaçırılması. Geçtiğimiz sezon Icardi'nin ilerideki etkili oyunu da azalınca bu sorun bu sezon daha da gün yüzüne çıktı. Avrupa'nın devleriyle bile oynarken savunmada ve orta sahada çok iyi bir takım oyunu sergileyen sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı hücumda göstermekte zaman zaman zorlandı. Icardi'nin formsuzluğu, yeni transferlerin uyumsuzluğu konuşuldu ama bunların da önünde özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun girdiği net gol pozisyonlarından yararlanamaması tepki çekti. Kerem Sivasspor karşısında da maçın başlarında girdiği 2 net pozisyondan yararlanamadı. Bir de Mertens'in mükemmel şutu vardı direkten dönen.

BURUK'UN B PLANI YOK

MAÇTA Galatasaray gol kaçırdıkça Sivas'ın da direnci arttı. Açıklarını fark edip daha iyi kapandılar. Bu zaten normal bir durum. Bu sezon çok sayıda maçta bu senaryoyu gördük. Ancak Okan Buruk'un bu gibi durumlarda alternatif planı olmalı. Aynı oyunu Hatayspor cezalandırmıştı bu sene. Şampiyonluğa oynayan bir takımın şanssızlıklara sığınması kabul edilemez. Geçtiğimiz aylarda Icardi'yi oyundan alamadığı için eleştirilen Buruk bence Kerem Aktürkoğlu'na da fazla kredi veriyor. Gol kaçırdıktan sonra oyundan düştü ve boş boş gezindi. Sahada yeteri kadar yerli oyuncu da varken bu maça Tete'yi hazırlamalıydı. Belki Kayserispor maçında gerekli hamleleri görebiliriz.