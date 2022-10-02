Göztepe dün Pendik’te çöktü

Milli ara dönüşü Pendikspor karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Göztepe zorlu deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Hafta içinde 'Göztepe uzun süre sonra yeni hocasına kavuştu' dedik, 'Takım iyi motive olmuştur' dedik. Ancak sahada hiçbir şey göremedik. Bu farklı yenilgiyi şimdiden Ekrem hocaya (Dağ) bağlamak istemiyorum. Takıma geç katılmasını dezavantaj olarak kabul etmek lazım. Ekrem hoca önde tek santrfor olarak Kvasina'ya, sol tarafta da Tuğbey Akgün'e görev vermiş.

İlk dakikalar önde presle başladı ama her zamanki gibi arkaya atılan toplar, 35 yaşındaki İsmail Köybaşı'nın rakip kaçırması Pendikli hücumcuları kaleci Ekrem ile burun burna getirdi. Yine arkaya atılan bir topta ceza sahası içinde boş bırakılan Regattin bu büyük ikramı geri çevirmedi ve düzgün bur vuruşla Pendik'i öne geçirdi.

HAYAL KIRIKLIGIM EKREM

İlk yarı boyunca bir iki pozisyon dışında sahada hiçbir şey yapmayan bir oyuncu kitlesi vardı. Bu Dino Arslanagic defansın atom bombası. Onun hatasından takım 2-0 geriye düştü. Orta sahada ne yaptığını bilmeyen üçlünün yanı sıra Tuğbey'in de kırmızı kartla oyundan atılması tüm planları bozdu. Zaten kötü oynayan Göztepe, 10 kişi kalınca bütün direnci kırıldı. Sorumsuzca rakip oyuncuya çok sert giren Tuğbey kardeşim, sen ilk defa takımda ilk on bir oynuyorsun. Bu kadar düşüncesizce hareket yapılır mı? Hayal kırıklığım kaleci Ekrem. Bu kadar hatalı gol yenir mi? Artık Ekrem'in kendini toparlaması ya da eldivenleri Göztepe'de yetişen genç eldiven Arda Özçimen'in giymesi şart oldu. Dilerim bu ağır yenilgi bir milat olur.

Önümüzdeki haftayı bay olarak geçecek olan Göz-Göz, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip taşları yerine oturtacaktır.