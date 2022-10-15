Yazarımız Şenol Kantürk Göztepe Başkanı Ankersen’in açıklamalarını yorumladı. "Ankersen 5 yıllık hedef çizmiş. "Seçim şansım olsa hemen Süper Lig'e çıkmak isteriz ama durum böyle değil" demek takımı hedeften arındırmak gibi anlaşılıyor"

Süper Lig'e veda eden Göztepe'de Danimarkalı yatırımcı Rasmus Ankersen'in açıklamaları dikkatimizi çekti. Başkan Mehmet Sepil hisselerini yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen'e satınca taraftarlar haliyle "Bir yıl sonra Süper Lig'e döneriz" beklentisi ile umutlanmıştı. Fakat lig maçlarında alınan başarısız sonuçlar şok etkisi yarattı. Göztepe'yi yakından takip eden bir yazar olarak Danimarkalı grubun geldiği günden beri açıklamalarını yakından takip ediyorum. Ankersen uzun vadeli planlarından bahsetti. Bu sözler elbette kulağa hoş geliyor. Ancak bir yandan da düşündürüyor. "Seçim şansım olsa hemen Süper Lig'e çıkmak isteriz. Ancak durum böyle değil" demek takımı bu sezon hedeften arındırmak gibi anlaşılıyor.

BUNU KABULLENMELERİ ÇOK ZOR

"Bizim amacımız Avrupa çapında sistem oluşturmak. Biraz sabır gerektiriyor" sözlerinin şampiyonluk bekleyen taraftarın gardını düşürdüğünü gözlemliyoruz. Kendisinin de dediği gibi çok 'Büyük' bir kulübe geldi ve büyük kulüplerin beklentileri de büyük olur. Burası Türkiye, işler İngiltere'deki gibi yürümüyor. Hele başarıya aç bir Göztepe taraftarı bunu nasıl kabullenecek bilemiyorum. Daha ligin yarısı bile gelmemişken böylesine bir açıklama dediğim gibi İngiltere'de kabul edilir ama Türkiye'de kabullenmek tabii ki çok zor. Hedefsiz yarış olmaz. Son zamanlarda antrenmanları da takip eden başkanın takımla daha yakından ilgilenip Göztepe'yi tekrar şampiyonluk potasına sokmasını temenni ederim. 7 maçtan sadece 8 puan çıkartıyorsan bu 5 yıllık süreçte eleştirileri de kabul etmek zorunda kalacaksın. Umarız düşüncelerini gerçekleştirir. Ancak Birinci Lig'deki rolü misafirlikten ev sahipliğine dönüşürse sıkıntı da o zaman başlar.

ANKERSEN NE DEMİŞTİ?

SPOR Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'ini CEO'su olduğu Sport Republic şirketi aracılığıyla devralarak Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olan Rasmus Ankersen, önceki günkü İZVAK toplantısında kulübün geleceği ile ilgili 5 yıllık bir planlamanın altını çizmişti. Danimarkalı spor adamı "5 yıl sonra burada daha farklı bir şey konuşacağımızdan eminim. Eğer seçim şansım olsaydı hemen Süper Lig'e çıkmak isteriz. Ancak bu durum böyle değil. Şu an amacımız önce altyapıyı en iyi şekilde sağlamak, güçlendirmek ve sonra Süper Lig'e çıkmak" şeklinde yorumunu yapmıştı