Gidişat hiç iyi değil

Göztepe'de maalesef sezon başından beri işler iyi gitmiyor.

Görünen köy kılavuz istemez; iyi gidecek gibi de gözükmüyor. 3-0'lık Pendikspor mağlubiyetinin ardından takımda Ekrem hoca (Dağ) revizyona gitse de ilk yarıda ortaya konan futbol kimseyi tatmin etmedi. Zaten hafta içinde Başkan Rasmus Ankersen'in 'Sabır istiyoruz' diyerek 5 yıllık bir plan ortaya koymasından sonra futbolcuların nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyordum.

Göztepe'de ilk yarıda 'hangi oyuncu nerede oynuyor?' diye soracak olursak cevabını hiçbirimiz bilmiyorduk. Takımın golcüsü Marko Kvasina'ya top gelmeyince takım da pozisyona girmekte oldukça zorlandı. Orta sahayı yöneten konumundaki Emre Çolak ilk yarı kayıpları oynarken maçın ikinci yarısında girdiği gereksiz tartışma sonunda kendisini oyundan attırarak sahadan bir nevi kaçmış oldu.



YASİN NEDEN YOK

İkinci yarı takım umutlanır mı? diye beklerken konuk takımın golleri peş peşe gelince Göztepe taraftarının da sabrı iyice taştı. İkinci golden sonra sarı-kırmızılılar "Formayı çıkarın" tezahüratı da yaparken büyük bölümü de maçı bitirmeye bile gerek görmeden stadı erkenden terketti. Ekrem hocaya bir de soru soracağım. Dünkü kritik karşılaşmada Göztepe adına pozisyona giren Yasin Öztekin gibi bir oyuncu neden yedek kalır aklım almadı. Girilen pozisyonlarda Yasin Öztekin vardı ama onu oyuna almakta geç kaldılar. Yine sol bekte oynayan İsmail Köybaşı da evlere şenlik bir oyun oynadı.

Birçok oyuncuyu kaçıran İsmail Köybaşı yenilen ikinci golde de rakibini takip etmeyince Tuzla'nın golü bu kanattan geldi. İlk yarının en iyisi Tarık Çamdal oyundan alınırken İsmail Köybaşı'nın sahada kalmasına bir anlam veremedim, çoğu Göztepeli gibi. Başta futbolcular olmak üzere, teknik heyet de bir an önce kendini toparlamalı. Yoksa bu gidişat hiç de iyi değil.

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