Ayağa kalktı fakat...

Son yılların neredeyse en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Göztepe, adına Yeni Malatyaspor maçı tam bir kırılma maçıydı. Ligde transfer tahtası kapalı Malatya önündeki sonuç onların bir nevi ligdeki konumunda belirleyici olacaktı. Malatya'da tribündeki yerimi alınca Göztepe'de galiba bu hafta bir çıkış ivmesi başlar diyerek kadroya göz gezdirdim.

Ekrem Dağ geçen haftanın kadrosuna göre revizyona gitmiş. Herkesin merakla beklediği Ali Akman da ilk 11'de maça başlayacaktı.

Isınma hareketleri devam ederken Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, futbolcularıyla bir hoca gibi değil adeta baba gibi ilgilendi. Futbolcularla bire bir konuşup onları motive etmesi beni çok umutlandırdı.

Müsabakanın başlama düdüğüne kadar umutluydum ancak Göztepe yine aynı bildiğimiz takım gibi oynuyordu. Geriden oyun kurma hastalığı süren takımda sahada kimin ne yaptığı belli değildi. Koskoca ilk yarıda Göztepe'de pozisyon yok desek yanlış olmaz.

Transfer yasağı bulunan Yeni Malatyaspor'un 20 yaşındaki oyuncuları her topa basıp mücadele ederken sarı-kırmızılılarda topa basacak bir futbolcu bile yoktu.



YASİN TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Ekrem Hoca da sanki Malatya'dan korkmuş gibi savunma ağırlıklı oynatınca gol pozisyonu da göremedik. Sanki Malatya hata yaparsa biz gol atarız havası vardı. Bir taraftan da Yasin Öztekin birşeyler yapar golünü atar diye dikkatle onu izliyorum. İlk yarı golsüz bitmesi beklenirken Malatyaspor savunmasının hatasında takım kaptanı Yasin Öztekin, güzel bir vuruşla devrenin 1-0 bitmesini sağladı. İkinci yarının hemen başında Göztepe adına şanslı bir dakika yaşandı. Gereksiz yapılan bir faul sonrasında kazanılan penaltıyı Malatyasporlu oyuncular penaltıyı atsa bambaşka bir ikinci yarı olabilirdi. Penaltıda Buğra direği nişanlayarak adeta Göztepe'yi oyunda tuttu. Kalan dakikalarda Göztepeli oyuncular transfer tahtası kapalı genç oyunculardan kurulu Yeni Malatyaspor önünde göze hoş gelecek bir oyun ortaya koymadılar. Ne diyelim umarım kötü oynanan futbola rağmen alınan galibiyet Göztepe adına umut olur ve futbolcular bir an önce toparlanırlar. Göz Göz, bu galibiyetle hem uzun aradan sonra tekrar galibiyetle tanıştı hem rakiplerinden birisini ekarte etmiş oldu hem de gelecek hafta Denizlispor ile oynayacağı maç öncesinde moral bulmuş oldu. Bu arada uzak deplasman olmasına rağmen Malatya'ya gelerek takımlarını destekleyen Göztepe taraftarı da büyük bir alkışı hak ediyor.

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