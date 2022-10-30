Göztepe fazla zorlanmadı

Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe ile Denizlispor arasında oynanan Ege derbisinde gülen taraf Göztepe oldu. Sezon başından beri sıkıntılı süreç yaşayan iki takımın maçında ev sahibi takım kağıt üzerinde avantajlı gözüküyordu. Nedenine gelince Göztepe, geçen hafta kazanmış ve morali düzelmişti.

Göz-Göz bu derbiden alacağı üç puanla çok rahatlayacaktı. Bunun yanında üst üstü sıkıntılar yaşayan ve geçen hafta sonunda teknik direktör Mesut Bakkal'ın istifası ile sarsılan Denizlispor da kazanarak sıkıntıları azaltmak istiyordu. Geçen hafta Malatyaspor galibiyeti ile moral bulan Göztepe'de teknik direktör Ekrem Dağ, oyuncularını bu maça çok iyi hazırlamış. Yine ileri uçta Ali Akman ile gol aramaya çalıştı. Orta alanda bugün forma giyen Yalçın Kayan da inanılmaz mücadele etti. Galiba Yalçın'a yedek kalmak yaramış mı desem? Yalçın her topa baskı yaptı, müdahale etti.



DENİZLİLİLER TAKIMA SAHİP ÇIKMALI

Göztepe'de sezon başından beri eleştirilen isimlerden İsmail Köybaşı, dünkü oyunu ile kendisini affettirdi. Yasin Öztekin'in pasında İsmail Köybaşı öyle bir vurdu ki kalecinin yapabileceği bir şey yoktu. Yine tecrübeli oyuncu üçüncü golü de harika bir frikik golü ile atarak Göztepe'yi iyice rahatlattı. Marko Kvasina ile Hasic ise girdikten bir dakika sonra golünü atarak ben de varım dedi. Burada bir paragraf da Denizlililere açmak lazım. Denizlispor göz göre göre ligden düşüyor gibi. Artık Denizli'nin ileri gelenleri elini taşın altına sokup yönetime destek vermeli. Transfer yasağı var, hoca gitti, yarın da bu yönetim bırakıp giderse takımın hali ne olur?