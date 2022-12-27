Göztepe’ye takviye sart

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçen Göztepe, Bodrumspor ile oynadığı derbi maçta her şeyi yaptı, ancak golü atamadı. Bodrumspor ise tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de fırtına estirmeye devam ediyor. Göztepe'de İsmail Köybaşı ve Emir Ortakaya'nın eksiklikleri hissedildi. Bu iki oyuncunun yerine Marko ve Yunus Emre ilk 11'de başlarken, maçtaki tek gol Marko'nun hatasından geldi. Hatalarına devam eden savunmacı ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Erhan'a bıraktı. Sarı-kırmızılılar, özellikle orta alanda rakibine büyük baskı kurdu. Belli bölümler hariç top hep Göztepeli futbolcuların ayağında kaldı. Organize gelişen ataklar da izledik. Ancak, golcü eksikliği İzmir ekibinin canını yaktı. Kvasina ısrarını anlamıyorum. Ne top indirebiliyor, ne yakaladığını atabiliyor. Rize maçından sonra bu maçta da 3 net fırsatı harcadı.

BODRUM ZİRVEYİ SARSAR

Yönetimin acilen devre arasında takıma takviye yapması gerekiyor. Yasin, İsmail, Tijanic ve Palmer gibi isimler form tutmuşken, onlara eşlik edecek 2-3 nokta transfer takımı uçurur. Göztepe, güzel oynadığı maçta rakibine mağlup olarak araya mutsuz girdi. Şimdi top yönetimde. Bakalım neler olacak? Yazımı Bodrumspor ile bitireyim. Lige yeni yükselse de Bodrumspor'un yeni yönetimi iyi işler yapacağını sezon başından itibaren gösterdi. Gerçekten kaliteli bir takım kurmuşlar. Devre arasında da nokta transferler yaparlarsa ilk senesinde zirveye damga vururlar.