Göztepe’de Bayram havası

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Göztepe, ligin lideri olan ve 20 maçtır yenilmeyen Samsunspor'u Mamah'ın golüyle devirmesini bildi ve taraftarına bayram havası yaşattı. Ekrem hoca artık oturmuş takımını sahaya sürdü. Oyuncular maça o kadar baskılı ve arzulu başladı ki, Samsun defası soluk alamadı desem abartmış olmam. Özelikle İsmail Köybaşı ile Aliou tarafından geliştirilen ataklar, Samsun defans oyuncularına zor anlar yaşattı.



YALÇIN'DAN EKSTRA FAYDA

Yapılan baskı sonuç verdi ancak duran topta İsmail Köybaşı'nın açtığı ortaya Emir'in yaptığı kafa vuruşu VAR'dan döndü. Samsun ardından oyunda biraz dengeyi sağlasa da Göztepe'nin iki kulesi Dino Arslanagic ve Atınç ilk yarıda defansın sigortası olma görevlerini yerine getirdiler. Ekrem hoca bugün Yalçın Kayan'ı dörtlü defansın önüne koyarak hem defansta hem de orta sahada daha verimli olacağını gösterdi.



EN BÜYÜK ADAY OLUR

Göztepe dün bir başka olan muhteşem taraftarını da arkasına alıp ikinci yarı maç boyunca baskısıyla adeta 'gol geliyor' dedirtmeye başladı. Nitekim Yalçın'ın Samsunspor defansının arkasına attığı mükemmel pası iyi değerlendiren Obinna Mamah kaleciyi de geçip düzgün bir vuruşla takımı öne geçirdi. 20 maçtır yenilmeyen Karadeniz ekibi ve ligin liderini devirmesini bildi.

Üstelik Play-Off hattına da yetişmiş oldu.

Bence Göztepe bu futbolu sürdürürse Süper Lig'e çıkma adayları arasında da en büyük adaylardan birisi...

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