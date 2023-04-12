Göz-Göz’ün Play-Off inadı

Göztepe, geçen hafta Süper Lig'in favori adaylarından Samsunspor'u yenince futbolcular, taraftarlar ve camia Play-Off için kenetlenmişti. Samsunspor galibiyetinin coşkusu futbolcular üzerinde o kadar olumlu etki yaptı ki herkes "Play-Off'tan Süper Lig neden olmasın" düşüncesine kapılmıştı. Bu sonuçları gördükten sonra inanın sezonun ilk yarısında gereksiz yenilgiler ve puan kayıplarına üzülmemek elde değil.

KANATLARDAN GELDILER

Ankara'da bir başka Play-Off mücadelesi veren Keçiörengücü çoğu takım için zor bir deplasmandı. Ancak Göztepeli futbolcuların istek ve arzuları tabii ki en üst seviyeye çıkmıştı. Maça iyi başlayan Göztepe sağ kanadı Obinna, sol kanadı da İsmail Köybaşı ile çok iyi kullandı. Savunmadaki Atınç ve Arslanagic, Keçiörengücü forvetlerine fırsat vermedi. Zaman zaman yaptığı hatalarla eleştirsek de Atınç Nukan uzun boyunun avantajını her zaman kullanmayı bilmiştir ve maçın henüz 10. dakikasında Ankara'da takımını öne geçiren isim oldu. İlk yarıyı tek golle önde kapayan Göztepe, ikinci yarının başında Mamah ile farkı ikiye çıkardı ve nedense bir anda rahatlama oluştu.

DEGISIKLIKLER TUTMADI

Hocanın yapmış olduğu değişiklikler ise maalesef tutmadı. Oyunun dengesi bir anda Keçiörengücü tarafına geçti. Ev sahibi ekip oyunu istediği gibi yönlendirmeye başlayınca da 64 ve 66 dakikalarda gelen goller Göztepe'de adeta soğuk duş etkisi yarattı. 2-0 önde, rahat bir 3 puan hesabı yapan takım bir anda neye uğradığını şaşırdı. Oyunun bu skorla bitmesi beklenirken son bölümde Marko Mihojevic, Göztepe'nin üçüncü golünü atan isim oldu. Bu sonuçla Göztepe kendisini Play-Off hattına atmış oldu. Göztepeli futbolcular eğer Play-Off'tan Süper Lig istiyorsa kalan maçlarda artık tek kişilik değil iki kişilik oynamak zorundalar. Takım da zaten havasını yakalamış durumda. Son sözüm de Göztepe'yi deplasmanlarda da asla yalnız bırakmayan Göztepe taraftarına olsun. Sizler bu takımı desteklemeye devam ettikçe Göztepe maç kaybedebilir ama asla kötü oynamaz. Zaten kötü oynamazsa da hedeflerine doğru emin adımlarla koşar.