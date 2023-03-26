Göztepe umutlandı

Göztepe, deplasmanda Tuzlaspor engelini rahat geçerek Play-Off umutlarını sürdürdü. Bu maçın ardından eminim tüm Göztepeliler, Pendikspor maçı için bir kez daha kahrolmuştur. Çünkü sarı-kırmızılılar, o maçı da kazansa Play-Off hattına rahatlıkla girebilirdi. Göztepe, el değiştirince ben ve tüm taraftarlar bu yıl banko Süper Lig'e döneriz, çünkü adamlar parayı basar çok iyi transfer yaparlar dedik. Bir baktık getirdiği oyuncular bırakın bu ligi, amatörde bile forma şansı bulamaz. Allah'tan Yasin Öztekin, İsmail Köybaşı gibi bir kaç futbolcu takımı toparladı. Geçen hafta Pendikspor maçında sarı-kırmızılılar, Ngalina'yı sakatlığa, İsmail'i de cezaya kurban vermişti. Üstüne bir de yeni transfer Junior'un hafta içinde sakatlanması teknik ekibin elini kolunu bağlamıştı. Ancak Göztepe Teknik Heyeti, Tuzlaspor'u çok iyi analiz etmiş. Orta sahayı Palmer, Yalçın ve Traore'den kurup rakibe geçit vermediler.

BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Defansta da Atınç ile Dino rakiplerine pozisyon fırsatı vermedi. İki takımda orta sahayı kalabalık oyun bir türlü akmadı. İlk yarıda nadir oluşan Tuzlaspor tehlikelerinde yıldızını parlatan Arda Özçimen, rakip forvetlere geçti vermedi. İlk yarıda Göztepe nerdeyse hiç gol pozisyonuna girmedi desem abartmış olmam. Şakir hoca kafasında oyun kurgusunu oyuncularına iyi ezberletmiş. Duran toptan kazanılan penaltıda Yalçın bu sezonki ilk golünü atarak takımını öne geçirdi. İkinci yarıda da aynı senaryoyu izledik. Bu defa yine bir duran topta ileri çıkan Dino takımının galibiyetini sigortaladı. Sarı-kırmızılılar, Play-Off için büyük avantaj yakaladı. Hafta içi mesaisinde maç yapmayacak olan Göz-Göz, Yeni Malatya ligde çekildiği için 6 puanı cebine koymuş olacak.