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Adım adım Play-Off’a gidiyor ŞENOL KANTÜRK

Adım adım Play-Off’a gidiyor

senol.kanturk@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.04.2023, 00:00

haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, Denizli'deki, Ege derbisini kazanarak, hem Play-Off iddiasını sürdürdü, hem de seriyi 6 maça çıkardı.
Ege'nin iki güzide takımı Göztepe ve Denizli için çok duygusal bir karşılaşma oldu. Denizli kazanırsa kümede kalma şansını artıracak, Göztepe kazanırsa Play-Off adına daha da umutlanacaktı. Ekrem Hoca geçen haftanın kadrosundan bir ismi değiştirdi ve cezası biten İsmail Köybaşı'yı 11'e yeniden monte etti. Denizli'de ilk on birinin dışında yedek kulübesi U-19'dan gelen gençlerle takviyeliydi.
Yeşil-siyahlılarda, çok sakat ve cezalı olmasından dolayı, ideal kadro eldekinin en iyisi. İlk yarı iki takım da sanki bir birine top oynatmamaya çıkmıştı. Özeliklle Göztepe Obinna Mamah ile yüzde yüz gol pozisyonlarindan yararlanamadı. Sol tarafta İsmail Köybaşı takıma atağa kaldıran isim oldu. Orta sahanın artık beyni haline gelen Yalçın Kayan çıkışını devam ettirdi.

MUCİZELERE KALMIŞ

O kadar çok eleştirdiğim Yalçın artık her geçen maç kendini geliştirip, lider pozisyonuna geldi.
Benim gibi, taraftarların da gönlünde taht kurmaya başladı. Geçen hafta penaltıdan golünü attı, dün de perdeyi açan golü açıp takımını sırtladı. Denizlili futbolcular ise sanki artık kabullenmiş ligden düşeceklerini.
Gökhan ve Mustafa bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ancak ileride çoğalamayınca, istediklerini sahaya yansıtamadılar. Bu futbolla, yeşil-siyahlıların ligde tutunması, mucizelere kalmış durumda.

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