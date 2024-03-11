Bence bu iş bitti...

Süper Lig için artık gün sayan Göztepe, Şanlıurfaspor'u da deplasmanda mağlup ederek mutu sona bir adım daha yaklaştı. Yönetimin yapmış olduğu radikal hamlenin ardından göreve gelen Bulgar teknik adam Stoilov ile büyük bir ivme yakalayan Göztepe, zorlu ve kritik maçlardan puanlarla ayrılmasını bildi. Urfa deplasmanından alınacak üç puan Göz Göz'ü iyice rahatlatacaktı. Rakip de düşmemek için oynadığı için oldukça heyecanı yüksek bir maç oynandı. Kart cezalısı Ogün'ün yerine bu maçta Fıratcan Üzüm görev yaptı.

İKİ KAT FAZLA MÜCADELE

Rakibine karşı daha temkinli ve sağlam oynayan Göz Göz, ilk yarıda topu rakibe bıraktı ancak hızlı oyuncuları ile gol aradı. Taha'nın güzel ortasını takip eden Billal Messaoudi, golünü attı ve 3 puanın mimarı oldu. Bulgar teknik adamın gelişi ile her maçta oyun disiplininden kopmayan Göztepe'de artık oyuncular da hocanın ne istediğini gayet iyi biliyorlar. Her futbolcu da kendisine verilen görevi yerine getirebilmek için iki kat daha fazla mücadele ediyor. Ev sahibi takımın İzmirli futbolseverlerin yakından tanıdığı Paixao'ya Heliton adeta nefes aldırmadı. Çok fazla iddialı cümle kurmak istemem ama maçların bitmesine tabii ki haftalar var. Bu deplasmandan alınan üç puandan sonra Göztepe'yi artık Süper Lig'de diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda alınacak galibiyetlerle Göztepe, ligin bitmesine sayılı haftalar kala özlemini çektiği Süper Lig'e geri dönecektir.