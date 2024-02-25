Göz-Göz hedefe kilitlendi

Göztepe oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla artık Süper Lig hedefine kilitlenmiş durumda. Göz-Göz geçen hafta sahasında Manisa FK ile berabere kalmasına rağmen en yakın takipçisi olan Kocaelispor'un mağlup olmasıyla biraz rahatlamıştı. Bu haftaki Adana deplasmanı zaten kağıt üstünde basit bir maç gibi görünüyordu.

STOILOV'UN HAMLELERİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov, geçen haftaki oyun şablonuna dönüş yaptı ve tek santrfor olarak yeni transfer Romulo'ya ileri uçta görev verdi.

Bilal Messaoudi de ilk 11'e monte edildi. Sarı-kırmızılılar oyuna öyle baskılı başladı ki Adanaspor defansı çıkmakta zorlandı. Sağ önde oynayan Bilal Messaoudi, Adanasporlu defans oyuncusunu da oyundan düşürdü desem abartmam. Göztepe'nin kısa zamanda değişmez isimleri arasına giren yeni transfer Anthony Dennis ise hem golünü attı hem de orta alan ve defansta mükemmel bir futbol ortaya koydu. Karşılaşmada baştan sona kontrolü elinden bırakmayan Göz- Göz'de Bilal Messaoudi ile Yalçın Kayan bu maçta öne çıkan isimler oldu. Önümüzde daha oynanmamış çok maç var ama Göztepe bu oyun temposunu düşürmezse ve büyük aksilikler yaşamazsa sezon bittiğinde Süper Lig biletini cebine koyacaktır.

HAYDİ ŞİMDİ TRİBÜNE

Adana deplasmanında takımını yalnız bırakmayan Göztepe taraftarı da zevkli bir maç seyredip takımları ile birlikte büyük bir sevinç yaşadılar. Artık bundan sonra Gürsel Aksel Stadı'nın her maçta tamamen dolup taşması gerekiyor. Haydi İzmirli futbolseverler Göztepe'ye destek için tribüne...