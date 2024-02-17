Son iki maçını kazanan Göztepe için Manisa FK maçı çok kritikti. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek Kocaelispor ile arasındaki puan farkını korumak istiyordu. Manisa temsilcisi için ise hem alt sıralardan kurtulmak hem de Play-Off yarışına tutunma adına bıçak sırtı bir maçtı. Ancak sonuç olarak iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Yani bir anlamda ikisine de yaramadı diyebiliriz. Göztepe alışkın olduğumuzun dışında müsabakaya tutuk başlayınca Manisa FK tehlikeli pozisyonlar bularak başladı maça. Kaleci Lis olmasa ilk yarıda Manisa ekibi 2-0 öne geçebilirdi. Lis'in kurtardığı penaltının ardından hareketlenen sarı-kırmızılılar, ilk yarının geri kalan bölümünde rakip kaleyi abluka altına aldı. Fakat ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

GEREKLİ DERSLER ALINMALI

İkinci yarıda Göztepe Teknik Direktörü Staliov elindeki tüm kozları sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılar taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibini bunalttı. Üst üste Manisa kalesine füzeler gönderen İzmir ekibinin futbolcularını Manisa FK file bekçisi Erhan Erentürk geçit vermedi. İkinci yarıda kontralarla pozisyon bulmaya çalışan Manisa FK'nın da ataklarından sonuç çıkmayınca puanlar paylaşıldı. Sonuç olarak kaleciler böyle istedi diyelim. Bu maç Göztepe'ye ders olsun. Teknik direktör Staliov'un eksikleri görüp buna önlemler alacağına eminim. Manisa FK ise güçlü rakibi karşısında aldığı 1 puan ile cesaretlendi. Son iki maçta dört puan toplayan siyah-beyazlıların çıkışı sürecektir.