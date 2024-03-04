Göztepe emin adımlarla

Süper Lig için adeta gün saymaya başlayan Göztepe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada ligin güçlü ekiplerinden Boluspor'u da yenerek mutlu son hedefine bir adım daha yaklaştı.

Göz Göz'ün en yakın rakiplerinden Kocaelispor'un beraberliğinin ardından bu maçta alınacak üç puan takımı iyice rahatlatacaktı.

Pazar günü 16.00 maçı olmasına rağmen Büyük Göztepe taraftarı Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurdu. Maçın başından sonuna kadar taraftar kendi üzerine düşeni yaptı ve şampiyonluk şarkıları ile inanın sadece Gürsel Aksel'i değil belki de tüm İzmir'i inlettiler. Maça gelecek olursak Göztepeli oyuncular maça istekli ve arzulu başladılar.

Fakat birazcık şanssızlık mı, yoksa Süper Lig stresinden midir bilmem, basit golleri atamadılar. Burada rakibin ilk 45 dakikada etkili oyununu yazmazsak, Boluspor'lu oyunculara haksızlık ederiz. Bolusporlu oyuncular her topa baskı yaptılar ve Göztepeli oyunculara rahat oyun oynatmadılar.



İYİ Kİ VAR DEVREDE

Bundan önceki maçlarda Göztepe en bölgede baskı yapıp rakibini oynatmama stratejsi yaparken aynısını bu defa Boluspor, Göztepe'ye karşı oynadı. İlk yarıda Boluspor teknik heyeti bunda başarılı oldu. Tabii ki girilen pozisyonlarda Taha, Romulo ve özellikle Yalçın öyle bir gol kaçırdı ki tüm tribün, "Bu da kaçmaz be" diye bağırdı. Maçlarda hakemleri fazla eleştirmek istemiyorum fakat Allah'tan VAR sistemi devrede yoksa Göztepe'nin penaltısı verilmeyecekti. Maçın hakemi neredeyse önünde olan bence ikisi de penaltı olan pozisyonda hiç riske girmeyerek topu VAR'a attı. VAR, bu pozisyonlardan sadece birinde devreye girdi ve penaltı verdi.

İlk yarının bitiminde gelen penaltı golüyle Göztepe, devreyi önde kapattı. İkinci yarının başında gelen Ramolu'nun golü Göz- Göz'ün stresini alıp, Boluspor'un direncini kırdı. Liglerin bitmesine daha çok maç var ama bugün alınan bu galibiyet Göztepe'yi Süper Lig'e fazlasıyla yaklaştırdı.

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