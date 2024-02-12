Emin adımlarla Süper Lig’e

Göztepe kağıt üzerinde oldukça zorlu geçeceği tahmin edilen Bandırmaspor'u deplasmanda mağlup ederek zirveye doğru bir adım daha yaklaştı. Ligin boyu kısaldıkça hata yapmadan kazanmak önemlidir. Göztepe de zaman zaman zorlansa da Bandırma'dan istediğini alarak dönmesini bildi.

Teknik direktör Stanimir Stailov da zaten kadro istikrarını bulduğu için fazla oynama yapmıyor.

Oyuncularına da zaten her zaman güvendiğini gösteren Bulgar teknik adam, geldiği günden beri 'İsteyen, arzulayan oynayacak' dediği için de takımda forma rekabeti üst seviyede. Formayı kapan oyuncu bir daha formayı kaptırmamak için terinin son damlasına kadar mücadele ediyor.

Ligin kaliteli ekiplerinden Bandırma ile oynanan maçta Göztepe ilk yarıyı sahasında kabullenip rakibin hatalarından Kubilay Kanatsızkuş gol aramaya çalıştı. Yalçın'ın yarım volesinin direkte patlaması Göztepe adına büyük şanssızlıktı.



YENİ GOLCÜ FARK YARATTI

Savunmada ise Taha ve Heliton Bandırma oyuncularına şans tanımadı.

İkinci yarı başında Bulgar hoca saha içinde küçük dokunuşlar yaparak maçın seyrini değiştirdi.

Zaten ikinci yarı ile birlikte Göztepe, Bandırma sahasında çok gözüktü. Bandırma savunması da hata yapmaya başladı. Brezilyalı golcü Romulo ve Billal oyuna girince üstünlük Göztepe'ye geçti.

Zaten kalitesi belli olan Romulo, Yalçın'a öyle bir pas attı ki o da bu ikramı geri çevirmedi. Maçın son bölümünde ise yine yeni golcü Bandırma'nın fişini çekti. İkinci yarı kadrosuna gerekli takviyeleri yapan Göztepe'de yeni transferlerin de uyum sorunu olmadığı gözüktü.

Göztepe Süper Lig yoluna emin adımlarla yoluna devam ediyor.

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