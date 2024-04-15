Göztepe, geçen hafta sahasında Erzurumspor'u mağlup ederek üzerindeki stresten kurtulmuştu.

Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması için önünde sadece 3 maç vardı. Bunlardan birisi Tuzlaspor, diğeri de lige veda eden Giresunspor idi. Bu haftaki rakip Tuzlaspor da ligde kalmak için Göztepe maçına büyük önem verdi. Rakibin alacağı her puan onların ligde kalma umutlarını ilerleyen haftalara taşıyacaktı. Bu nedenle ev sahibi takım neredeyse "11 kişi savunma yaptı" desem yalan olmaz. Buna karşın Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov da rakibin bu tarz bir oyun oynayacağını bildiği için oyunu kendi yarı sahasında kurup rakibin biraz da oynamasına müsaade etmek istedi. İlk yarı boyunca Tuzlaspor'un savunma oyunundan dolayı Göztepeli Billal Messaoudi ve Romulo ile pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci yarıda da ev sahibi aynı oyun felsefesini devam ettirdi.

Fakat ilk kez geldikleri pozisyonda golü buldular.

58. dakikada gelen golün ardından Göztepeli futbolcular saha içinde kendilerine geldiler. Yalçın Kayan'ın yerine oyuna giren Ramon Pascal Lundqvist çarprazdan şapka çıkarılacak harika bir gole imza attı.



ÜÇ PUANLA DÖNÜLMELİYDİ

Oynanan maçlarda fazla futbolcuları eleştirmek istemem ama böylesine maçlarda ne yapıp edip galibiyet alınması gerekiyor.

Çünkü senin hedefin Süper Lig ise böylesine maçlardan üç puanla dönmesini bileceksin.

Oyunu ciddiye almazsan maçı kazanamazsın.

Göztepe önümüzdeki hafta artık deplasmanda Giresunspor'u mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdırması gerekiyor. Kağıt üzerinde basit bir maç olarak gözükse de alınan bir puan yine de iyidir diyelim

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