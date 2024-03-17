Direkler izin vermedi

Süper Lig için adeta gün sayan Göztepe, Keçiörengücü ile berabere kalarak adeta fırsat tepti. En yakın takipçilerinden Kocaelispor'un mağlup olduğu haftada sahası ve muhteşem taraftarı önünde maça başlayan Göz- Göz, mutlak galibiyet için başladığı maçta istediği golü bir türlü bulamadı. Oyuncular bir an önce golü bulmak için yüklenince ister istemez üzerlerinde bir baskı oluştu. Birçok pozisyonda çok basit goller kaçtıkça bu stres ve baskı artı.

OYUNCULAR GÜNÜNDE DEGİLDİ

Oyuna iyi başlayan Göz Göz'de soldan İsmail Köybaşı, sağdan ise Ogün Bayrak iyi bindirmeler yaptı. Yine Billal de bugün iyi oynamasına rağmen son vuruşlarda çok beceriksizlik yaşadı. Yine Romulo, son vuruşlarda biraz becerikli olsa ilk yarıdan maç bitecekti. Karşılaşmada hele bir pozisyon var ki tüm tribün gol diye ayağa kalktı ancak bu defa da direk izin vermedi. Romulo, üç Keçiörengücü oyuncusunu geçip oldukça sert vurdu ancak meşin yuvarlak önce üst sonrada yan direğe çaprak oyun alanına geri döndü. Yine maçın son anlarında Göztepeli oyuncuların vuruşunda savunmadan seken top yan direkten geri geldi. Galiba bu akşam direkler Göztepe'nin gol atmasını istemedi.

SÜPER LİG STRESİ YASADILAR

Bulgar teknik adam da maçı kazanmak için elindeki tüm kozlarını sahaya sürdü. Ancak inanın bu akşam Göztepeli oyuncular Süper Lig stresi yaşadılar. Ancak ne olursa olsun ligin boyu kısaldı. Göztepe, çok önemli üç puan kaybetse de rakipleri ile puan farkını korumayı başardı. En yakın takipçileri ile aralarındaki 11 puan fark bence kapanmaz. Bu yolun sonu Süper Lig olur.