Göz-Göz cepten yedi

Ligin boyu kısaldıkça şampiyonluk stresi her takımı etkiler. Briçok ekip özellikle ligin son haftalarında bu stresi yaşar. Göztepe de bu stresi zaman zaman yaşasa da tecrübeli oyuncularının fazla olmasının avantajıyla bu zorlukların altından rahatça kalkmasını bildi. Ta ki düne kadar... Dün akşam 2-0'lık skorla maç tam bitti derken, ikinci yarıda art arda gelen penaltı kararları seyri değiştirdi. Maçtan saatler öncesinde İzmit'e gelerek şehirdeki havayı soluma fırsatı da buldum. Sezon başında Süper Lig için çok iddialı bir kadro kuran Kocaelispor'da alınan sonuçlardan sonra şehirde şampiyonluk havası dağılmıştı. Tek umudu Play-Off olan Körfez ekibi, penaltı noktasından bulduğu üç golle 3 puanı aldı.



YOL KAZASI YAŞANDI

Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov geldiği günden beri inandığı ve oynatmak istediği sistemden asla vazgeçmedi. Ne şartta olursa olsun futbolcularına kazanma isteğini aşılarken de adil oldu. Çalışan formayı sırtına geçirdi, çalışmayan ise yedek kulübesinde oturdu. Futbolcuların hocanın adaletine inancı üst üste galibiyetler geldi.

Takım içinde birlik ve beraberlik de zirve yaptı. Dün akşam oynanan maçın fazla taktik tekniği ile sizleri yormak istemiyorum.

Bu sadece bir yol kazasıydı. Göz-Göz, kalan maçlarda gereken puanları alarak hedefe ulaşacaktır. Sarı-kırmızılılar Eyüp, Sakarya ve Bolu'nun kaybettiği haftada sahadan galibiyetle ayrılmak için elinden geleni yaptı ancak her zaman istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Ligin bitmesine ve Süper Lig'e 6 tane 90 dakika kaldı.



ERZURUM FİNAL GİBİ

Göztepe taraftarının coşkusuna zaten kimse bir şey diyemez. Zorlu deplasmanlarda takımlarını yalnız bırakmıyorlar.

Artık pazartesi akşamı Erzurumspor maçı bayram öncesi final olacak. Bence büyük Göztepe taraftarı da Gürsel Aksel'i tamamen doldurur. Çarşamba günkü Ramazan Bayramı'nı Göztepeliler pazartesi akşamından kutlamaya başlayacaktır.

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