Ya şirketleşme ya da Amatör Lig

Türk futbolunun asırlık çınarı "BÜYÜK ALTAY" son yıllarda makus kaderini değiştirmek için mücadele ediyor. Yakın zamanda Süper Lig'de oynayan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı açan Altay camiasında maalesef son 3-4 yıldır yaşanan kaos nedense bir türlü sona ermiyor. Neredeyse iki üç ayda başkanın değiştiği kulüpte gündeme gelen şirketleşme operasyonu konusundaki gelişmeleri herkes yakından merak ediyor.

ŞİRKETLEŞME İLE İLGİLİ SON DURUM ?

Altay'a talip olan 10-11 kişilik yatırımcı grubunda hakim hisseye sahip olmak isteyen Türk iş insanının Fransa'da bir inşaat firmasının sahibi olduğu belirtilirken, bu kişinin salı günü şirketleşme komisyonu ve yönetimle bir araya geleceği belirtildi. Hem yatırımcı cephesi hem de Altay cephesi şirketleşme konusunda hukuki altyapıyı hazırlamak için son aşamaya geldi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Altay'ın futbol şubesini 685 milyon TL borcuyla birlikte devralacak yatırımcı grubunun altyapı ve futbol okullarını da bünyesine katacağı kaydedildi. Futbol şubeyi devralacak yatırımcıların Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ni kullanmak için Altay Spor Kulübü'ne kira ödeyeceği bildirildi. Uzlaşma sağlanması durumunda Altay yönetimi takımın yarışmacı haklarını mayıs ayında camia tarafından kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devredecek. Daha sonra yatırımcılar şirketin hisselerini devralacak.

ŞİRKETLEŞME GERÇEKLEŞMEZSE …

Büyük Altay camiasının kurtuluşunun şirketleşme olduğu konusunda camianın büyük çoğunluğu ikna olmuş durumda. Zaten bu süreçte şirketleşme gerçekleşmezse Altay'ı daha da sıkıntılı bir süreç bekliyor. Transfer yasağı problemi nedeniyle genç oyuncularla mücadele eden takım TFF 2. Lig'e düştü. Zaten bu yasak süreceği için yine transfer yapamayacak Siyah-beyazlılar, alt yapısındaki gençleri profesyonel yaparak yoluna devam edecek. Ancak bu gençlerle ligde kalmak tabiki çok zor. Bu nedenle acilen şirketleşmenin hayata geçirilmesi gerekiyor.

ZORLU, ÖZGENER, TAŞPINAR, EKMEKÇİOĞLU NE DÜŞÜNÜYOR?

Öte yandan ismi Altay ile özleşen Zorlu ve Özgener ailelerinden şirketleşme sürecinde fazla bir açıklama göremedim. Altay'ın sembol isimleri bu konu da ne düşünüyor bir an önce kamuoyuna deklare etmek zorundalar. Yine camianın sembol isimlerinden Ahmet Taşpınar ve takımı Süper Lig'e çıkaran eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu ne düşünüyor inanın tüm camia merak ediyor.

Bana göre Altay önüne gelen bu son fırsatı da kaçırırsa geçmişte büyük başarılar yaşayan diğer takımlar gibi Amatör'de mücadele etmek zorunda kalacaktır