İmamoğlu şimdilik fabrika ayarlarında

İBB Başkanı İmamoğlu en sonunda, “Genel Başkanımız her CHP’linin doğal adayıdır” demek zorunda kaldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargıdan gelen mahkumiyet kararını CHP'nin altını oyma operasyonuna çevirmeye kalkıştı. İmamoğlu'nun çağrısının ardından koşarak Saraçhane'ye gidip yurt dışında olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakmaya çalıştı. Oyunun ilk raundunu almış gibi bir fotoğraf da oluştu aslına bakarsanız.

İŞLER YOLUNDA GİTMEDİ

Ancak işler ne İmamoğlu'nun ne de Akşener'in istediği gibi sonuçlandı. CHP lideri, Almanya'dan döner dönmez ne yapıp edip maçı kendi lehine çevirmeyi başardı. İYİ Parti lideri Akşener'i 'CHP'nin iç işlerine karışmaması' konusunda kesin bir dille uyardı.

Yetmedi, önce İstanbul'da ardından da Ankara'daki parti grubunda İmamoğlu'nu da fabrika ayarlarına geri döndürdü. İBB Başkanı'nı en sonunda, "Genel Başkanımız her CHP'linin doğal adayıdır" demek zorunda bıraktı.

Yani Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı maçının ilk yarısını galibiyetle sonuçlandırdı. Ama maç devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylık sınavında aşması gereken daha çok engel var.

EN BÜYÜK PAY HDP'NİN

Akşener, CHP'nin büyükşehirleri kendilerinin verdiği destekle aldığını söyleyerek aslında CHP'nin içişlerine karışmadığını, partisinin oylarını da alarak göreve gelen bir başkana sahip çıkması kadar doğal bir şey olmadığını söyledi ama bu iddia pek de gerçeklerle bağdaşmıyor.

Çünkü İmamoğlu'nun başkan olmasında CHP'den sonra en büyük pay, kabul etmek gerekiyor ki HDP'ye ait.

Bunu en iyi bilenlerin başında da zaten İmamoğlu geliyor.

İmamoğlu'nun seçimi alır almaz HDP'li belediyelere destek turlarına çıkması boşa değildi. Bir de Akşener'in bugünkü varlığını CHP'li vekillere borçlu olduğunu düşünürsek, İYİ Parti'nin vatandaştaki karşılığının da sınırlı olduğunu, en azından İBB Başkanı'nın seçimi almasına etki edecek boyutta olmadığını söylemek yanlış olmaz.

BU MAÇ DAHA BİTMEZ

Öte yandan İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı geçtiğimiz gün Konya'da bir toplantı düzenleyip ortak bildiri yayınladı.

AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Konya'dan birlik görüntüsü verilerek CHP liderinin arkasından iş çeviren Akşener ve kurmayları hedef alındı belli ki. Yalnız fotoğrafa İmamoğlu'nun da katılması kimseyi yanıltmasın. Zira onun kadar gözünü siyasi hırs bürümüş biri için maçın bu kadar erken bittiğini söylemek doğru olmaz. Ancak Kılıçdaroğlu, şu anki tabloya göre ittifakın olmasa bile CHP'nin kesin adayı. İmamoğlu da olsa olsa İYİ Parti'nin adayı olabilir ki kendisinin bunu kabul edeceğini sanmam.

'KAZANACAK ADAY'

6'lı Masa'da çoklu aday senaryolarının havada uçuştuğu bir dönem yaşanıyor. Masanın ayakları, Kılıçdaroğlu'nu tüm çabalarına rağmen ittifak adayı olarak görmek istemiyor. Sürekli 'kazanacak aday' vurgusu yapılmasının nedeni de bu.

Ancak her partinin kendi adayı ile ilk tura girmesi ihtimali daha önce de çok konuşuldu. Başarılı olunamayacak bir yöntem olduğuna karar verildi. Üstelik ortak adaya rağmen bile Millet İttifakı ilk turda seçimi kaybetti.

Hal böyle iken bir de çoklu adayla seçime gitme fikri, 6'lı Masa'nın da onları yıllardır bir arada tutmaya zorlayan Kılıçdaroğlu'nun da sonu olur.