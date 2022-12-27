Öyle bir dünya yok!

PKK terör örgütü, Türkiye sınırlarını hedef alan eylemlerinin yanı sıra yıllardır Irak ve Suriye'nin kuzeyini de içine alan bir bölgede terör devleti kurmak için çalışıyor. Her ne kadar kendilerini bir Kürt hareketi olarak göstermeye çalışsalar da Türkiye, PKK'nın sıradan bir Kürt hareketi değil dış destekli bir terör örgütü olduğunu yıllardır tüm dünyaya anlatmaya çalışıyor. Ancak Ortadoğu'da güçlü bir Türkiye görmek istemeyen Batı, terörü bile isteye finanse ederek, PKK'lıları sınır ötesinde silahlandırıp askeri eğitim vererek ülkemize karşı kullanıyor. Yetmiyor yıllardır kırmızı bültenle aranan örgüt elebaşlarına da sanki birer sivil toplum kuruluşu temsilcisiymiş gibi kucak açıyor. Dernek, STK adı altında Avrupa'da örgütlenmelerine yıllardır müsaade ediyor. Ülkesindeki Müslümanlara, göçmenlere tanımadığı özgürlükleri onlara tanıyor.

Yıllardır her terör eyleminin ardından Müslümanları arayan, hatta dinine uygun yaşamak için mücadele veren herkesi 'İslamcı terörist' diye yaftalayan Batı ülkeleri, gerçek teröristlere ise aynı gözle bakmıyor.

GERÇEK SEBEP OLSA?

Ancak terör destekçilerinin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği şiddet olayları bir kez daha gösterdi ki terör sadece hedeflediği masumları değil, onları kollayıp kucak açanları da vurabiliyor.

Avrupa'da sırf Türkiye antipatisi yüzünden palazlanmasına izin verilen PKK terör örgütü, onlara alan açanları da hedefine koyabiliyor. Düşünün Paris'te ırkçı bir Fransız'ın gerçekleştirdiği silahlı saldırının sorumluları olarak Fransa ve Türkiye işbirliği gösteriliyor üstelik böyle bir bahaneyle Fransa sokakları karışıyor... Bugüne kadar teröristlerle işbirliği yapan Fransız hükümetinin, bu nedenle sürekli karşı karşıya geldiği Türk hükümetiyle ortak bir amaçta buluştuğu iddia ediliyor. Ne kadar akıl dışı olduğu o kadar belli ki... Ortalığı karıştırmak için böyle saçma bir tezi bahane edebilenler, gerçek bir sebepleri ya da amaçları olsa daha neler yapabilirler acaba?

ARTIK DEVİR DEĞİŞTİ

Hem terör eylemlerine biz maruz kalalım, vatandaşlarımız, sınırlarımız zarar görsün hem de savaş yüzünden göçmen akınına uğrayalım. Avrupa hem terörden hem de göçmenlerden uzak olsun. Artık yok öyle bir dünya işte... İçinde bulunduğumuz iletişim çağında, küreselleşmenin de etkisiyle dünya çok değişti. Geçmişte uzaktan kumandayla idare edilebilen terör örgütleri de artık daha kolay kontrolden çıkabiliyor. Bu belki Suriye ve Irak'taki terör yapılanmaları için geçerli olmayabilir ama Avrupa'da Fransa gibi ülkeler için durum Ortadoğu'daki gibi değil. Birilerinin Türkiye'yi karıştırmak için maşa olarak kullandığı PKK yandaşları, işler onların lehine gitmediği zaman beslendikleri ülkeyi de karıştırabilir.

Bu yüzden Türkiye gibi yıllardır terör belasıyla mücadele eden ülkeler de artık daha net anlaşılabilir. Tabii ki sadece anlamak isteyenler tarafından.

Önceki gün Fransa'daki olaylarla ilgili paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da dediği gibi: "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz aynı terör örgütü. Aynı PKK, son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katletti. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hala sessiz mi kalacaksınız?

Hepimiz PKK'yız diye slogan atıyorlar.

Başka yorum yok." O kadar haklı bir tepki ki, gerçekten başka yorum yok...