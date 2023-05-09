Meydanları dar çerçeveden görmek

AK Parti'nin önceki gün Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi' dün dünya basınında geniş bir yer buldu. Bir süredir manşetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör göndermeleri yaptıkları sözde analizlere ayıran Batı medyası için tarihi mitingde yakalanan yüksek katılım tabii ki hayal kırıklığı oldu. Yaklaşık 1 milyon 700 bin civarı vatandaşın Atatürk Havalimanı'na akın etmesi Türkiye üzerinden hesap yapanlarda büyük bir korku yaratmış olmalı ki, günlerdir ülkemize yönelik siyasi dizayn kampanyası yürütenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

DAR ÇERÇEVEDEN BAKINCA...

Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyadaki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulunurken ABD merkezli CNN International ise, "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerine yer verdi.

İnsan bu yorumları okuyunca 'neden şaşırdıklarını' anlamakta güçlük çekiyor. Ne olacaktı yani? 21 yıllık iktidarı boyunca bir şekilde hayatlarına dokunduğu milyonlarca kişi Erdoğan'ı yalnız mı bırakacaktı? Zannediyorlar ki mevcut iktidar sadece yakınındaki dar bir kesime hitap ediyor. Sadece onlar tarafından destekleniyor. O meydanı dolduranlar sadece sanıldığı gibi dar bir çevrenin temsilcileri olabilirler mi?

KARALAMALARA RAĞMEN...

AK Parti iktidarına bizdeki muhalefetin göstermek istediği gibi dar bir çerçeveden bakınca Atatürk Havalimanı'nı hınca hınç dolduran tarihi kalabalığa inanmak zor tabii ki... Vatandaşın sandıkta vereceği karardan ayrı değerlendirilmesi gereken bir kalabalık çünkü oradaki. Seçim sonucundan tamamen bağımsız... Sonuç ne olursa olsun Erdoğan'a karşı değişmeyecek bir vefa duyuyor oradaki insanlar.

Dışarıdan bakıldığında anlaşılmaması çok normal yani. Tüm karalamalara, yönlendirmelere, seçmen olarak kendilerine yönelik tüm aşağılamalara rağmen AK Parti mitingine katılmak, o devasa meydanı doldurmak cesaret göstergesi bence. Çünkü karşıda AK Parti seçmenini küçümseyen, Başkan Erdoğan'ı destekleyenlerin zekasından dahi şüphe edecek bir kitleye rağmen oraya gidiyorlar. Hani iktidarın değişeceğine inanan vatandaşların muhalefet mitinglerine katılması büyük cesaret göstergesi gibi sunuluyor ya son zamanlarda. Asıl AK Parti seçmenini ve Erdoğan'ı tüm çıkarlardan bağımsız olarak sevdikleri için o meydanları doldurma cesaretini gösterenleri kutlamak gerekiyor.