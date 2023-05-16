Felaket senaryoları boşa çıktı

Türkiye, önceki gün tarihi bir seçimi geride bıraktı. Seçim sonuçları üzerinden günlerdir yapılan açıklamalar, muhalefetin sürekli dillendirdiği şaibe senaryolarının gerçek olmadığının ayan beyan ortaya çıktığı bir seçim gecesi yaşadık. Yazılan felaket senaryolarının hepsi alınan üst düzey güvenlik önlemleri sayesinde çok şükür ki boşa çıktı.

Mevcut iktidara yapıştırılmaya çalışılan kirli hesapların hepsi birer çöp oldu.

Olabilecek en sakin, en olaysız seçim gecelerinden biriydi önceki gece. Şu an önümüzde moral üstünlüğünü koruyanların ve bugüne kadar yaptıklarının üzerine yeni şeyler koyanların kazanabileceği bir ikinci tur seçimi daha var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da işte hem yakaladığı bu oy oranını hem de moral üstünlüğünü korumak için önümüzdeki iki haftayı iyi değerlendirmek adına önceki geceyi o meşhur balkon konuşmasıyla bitirdi.

MORAL ÜSTÜNLÜĞÜ

Seçmeni toparlayacak, tereddüte düşenleri netleştirecek ve ikinci tur için yeterli üstünlüğü sağlayacak bir ön konuşma yaptı. İki haftalık sürede yapılacaklar iki taraf için de çok önemli çünkü.

Seçim gecesi muhalif kanalların meşhur yorumcularının bile o seçim öncesi ayyuka çıkarılan şaibe senaryolarından bahsedememesi benim için bu gecenin en önemli çıkarımlarından biri oldu. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz.

Yaşamaya da devam edeceğiz.

Elbette taraflar da taraftarlar da olacak.

Seçimin bir tarafını mağdur gösterip diğerine şaibeleri yakıştırmak başlı başına büyük bir yakışıksızlık üstelik demokrasi kültürüne de son derece aykırı.

BÜYÜK BİR BAŞARI

Seçim sonuçlarına baktığımızda ise 21 yıllık bir iktidarın kendine olan güveni koruduğunu görüyoruz. Vatandaş desteğinin arkasında olduğunu anlıyoruz. Bu çok önemli bir durum. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu kritik coğrafyada 21 yıl gibi uzun bir süre iktidarda kalabilmek başlı başına büyük bir başarı zaten. İkinci tur sonucu ne olursa olsun değişmeyecek bir gerçek daha var. Hepimiz bu ülkede tüm farklılıklarımız, bütün renklerimizle yan yana yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden bu gerçeği taraflardan çok taraftarların unutmaması gerekiyor. Yapabileceğimiz tek şey aynı sakinlik ve kararlılıkla bir kez daha oy vermek. Kimse kimseyle aynı şeyi düşünmek zorunda değil ama burası hepimizin ülkesi.