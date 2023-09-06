Allah gerçekten memleketi korumuş!

Yerel seçim hazırlıklarının başladığı bugünlerde muhalefet partileri öyle büyük bir savrulma yaşıyorlar ki neredeyse aklı selim kimsenin oy tercihlerini etkileme güçleri kalmamış durumda. Zaten AK Parti karşıtlığı da olmasa sağlam bir oy potansiyeli sağlayacak motivasyonları yok.



HER YERDE HESAPLAŞMA

Bir de kendi aralarında yapmaları gereken hesaplaşmaları öyle abartmış durumdalar ki gözleri başka hiçbir şey görmüyor. Yarın öbür gün bir ittifak çatısı altında olmasalar da sade bir siyasi parti olarak vatandaştan oy istemeyeceklermiş gibi konuşup öyle hareket ediyorlar. Sanki iktidar olmak gibi bir iddiaları yok. Hatta sanırsınız iktidar olmak için vatandaşların oylarına ihtiyaçları da yok. Bu yazdıklarımı anlatma nedenim İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'in sözleri.



İYİ Kİ BİZ KAZANMAMIŞIZ!

Beker, katıldığı bir televizyon programında, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık.

Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor 'İyi ki kazanmamışız' diyor" sözlerini kullanmış. Yetmemiş bir de ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlarda oy istedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı işbirliğini seçimi kaybetme nedeni olarak göstermiş. "Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve her girdiğimiz yerde 'HDP-PKK' denildi" ifadesini kullanan Beker, "HDP, Kemal Bey'e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz.

Seçim, Kemal Bey'in Meclis'te HDP'lilerle görüşmesiyle kaybedildi" demiş.



ÇOK ŞEY KAYBETTİRDİ AMA

Tamam, HDP ile işbirliği muhalefete çok şey kaybettirdi orası bir gerçek ama geçmiş bir seçimin muhasebesini yaparken de insan herkese ağzına geleni söylememeli yani. Hele de kendini tüm sorumluluklardan aklarken başkalarına ağzına geleni söylemek hiç etik değil.

Bu kadar yıkıcı eleştiriden sonra ise Ankara'yı kendilerine vermeleri durumunda CHP ile yerel seçimde yeniden işbirliği yapabileceklerini belirtmiş. Fıkra gibi valla.

Tüm bunları sayıp döktükten sonra hangi yüzle bir daha ortak olacağız dememek, bunu hiç düşünmeden hala herhangi bir yerde sorunsuz bir şekilde seçim işbirliği yapılabileceğine inanmak gerçekten farklı bir kafanın hayal ürünü.

Önümüzdeki yerel seçime kadar bakalım daha neler duyacağız. Hayır mevzu duyduklarımızla da kalmayacak gibi.

Herkes ağzına geleni söyleyip sonra yola hiçbir şey olmamış gibi kol kola devam edecekse bu saçma sapan çıkışlarla toplumu, özellikle de muhalif kesimi daha fazla germenin ne anlamı var? Yeni bir seçime giderken zaten hiçbir motivasyon kaynağı olmayan insanları nasıl sandığa götüreceğiz diye düşünmesi gerekmez mi bir siyasetçinin? Yıkmak bu kadar kolayken kurmak için onca zaman uğraşılan ittifak bloğu birden ortadan kayboluverecek kadar kolay dağılıyor işte. Kimse sorumluluk almayıp herkes yetkili olunca sonuç böyle oluyor maalesef. Eğer Kemal Bey de başkan yardımcılıklarını bedavaya dağıtırken sorumluluğu da gerçek manada paylaşsaydı bugün herkes bu kadar rahat konuşmazdı. Ne diyelim Allah gerçekten memleketi korumuş...

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