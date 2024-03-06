Hayat öylece devam ediyor mu?

Gazze'de 7 Ekim tarihinde başlayan İsrail saldırıları ve o tarihten bu yana yaşanan insanlık dışı uygulamalar, yerlerinden edilen milyonlar, açlığa, susuzluğa mahkum edilen küçücük çocuklar dünyada adalet duygusunun ne kadar zayıfladığını gözümüze gözümüze sokuyor aylardır.

Pek çoğumuz gözlerimizin gördüğüne inanamıyoruz, 'nasıl böyle bir vahşet olabilir' demekten kendimizi alamıyoruz.

ABD'nin İsrail'in fütursuzca sürdürdüğü saldırılara, uyguladığı sistematik zulme hala destek vermesi dehşete düşürüyor.

Nasıl bu kadar vicdan yoksunu olabildiklerine inanamıyoruz.



HER ŞEYE RAĞMEN DÖNÜYOR

Dünya maalesef her şeye rağmen dönmeye devam ediyor. Büyük acılar, kayıplar durmazken dünya da durmuyor.

Dün Gazze'de yaşanan vahşetin çok çarpıcı bir resmi düştü ajanslara...

Anadolu Ajansı'nın basın kuruluşlarına özel düştüğü 'hassas içerik' notuyla...

Küçücük bir alana sıkıştırılan milyonlarca kişinin sadece hayatta kalacak kadar temel gıdaya bile ulaşamadıklarının resmi kanıtı gibi. 10 yaşındaki Filistinli Yezen el-Kefarna, Gazze'deki savaş başlamadan önce birçok hastalıkla mücadele ediyordu.

Savaş ve İsrail'in bölgeye uyguladığı ambargo nedeniyle aylardır yeterli sağlık hizmeti alamadı. 150 gündür hastalıklarının tedavi edilebilmesi için gereken ilaçlar temin edilemedi. Üstüne bir de sağlıklı beslenme olanağı olmadı geçen bu sürede.

Önceki gün ise onun için beklenen acı son gerçekleşti. Refah kentindeki Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde tedavi gören küçük çocuk hayatını kaybetti.



BÜYÜK YOKLUKLAR İÇİNDE

Tedavi gören derken, öyle gözünüzde normal bir hastane görüntüsü canlanmasın.

Gazze'nin ağır ambargo şartları ve bombardımanlar altındaki ortamının elverdiği koşullarda, yani büyük yokluklar içinde... Binlerce Filistinli kardeşinin yaşadığı acıları, geleceğe dair derin umutsuzluğu, açlık ve susuzluğu dünyanın yüzüne çarparak öylece hayata veda etti.

Ona dair son fotoğraflar ise küçücük bedeninin aylardır maruz kaldığı yokluğu gözler önüne serecek cinsten. Bir deri bir kemik halde yatan küçücük bir beden düşünün... Evladı olan, içinde evlat ya da insan sevgisi taşıyan hiç kimsenin görmeye katlanamayacağı kadar acı kareler... İnsana insanlığını, dünyanın adaletini sorgulatacak cinsten.



ACIYI HİSSEDEBİLMEK İÇİN

Elbette biz bu sayfada yayınlanması mümkün olmadığı için o kareleri veremiyoruz ama birilerinin onları görmesi şart. O kişilerin kimler olduğuna gelince...

Kendilerine dokunulduğunda, kendi vatandaşlarının başına bir şey geldiğinde, beklentilerine anında karşılık verilmediğinde dünyayı ayağa kaldıran anlı şanlı devletlerin başkanlarına o çaresizce ölüme giden küçücük bedenlerin fotoğrafları, videoları gerekirse silah zoruyla izletilmeli bence. Tek tek görmeleri gerekiyor ki dünyanın farklı köşelerinde milyonlarca insanın aylardır içinde biriken öfkenin nedenini anlayabilsinler. Görsünler ki o vahşete kilometrelerce uzak olmasına rağmen sırf ülkesinin Gazze saldırılarına verdiği desteği protesto etmek için Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in ne hissettiğini gerçekten yüreklerinde hissedebilsinler.

Herkese hak ettikleri bir dünya diliyorum...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın