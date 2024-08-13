Olimpiyat fiyaskosu

2024 Paris Olimpiyatları'nda, bugüne kadarki olimpiyat oyunları içinde günümüz dünyasının özellikle genç nesile yönelik küresel dayatmalarına en çok sahne olan spor organizasyonu olarak tarihe geçecek kadar büyük fiyaskolar yaşandı. Açılış seramonisiyle başlayan bu fiyaskolar, bizim milli sporcularımızın da maruz bırakıldığı dayatmalar nedeniyle Türkiye'den de birçok tepki aldı. Millilerimizden bazıları kendi kategorilerinden birer rakiple karşılaşıp karşılaşmadıkları konusunda bile büyük tereddütler yaşadılar.

Haksız da değillerdi. Bu konudaki itirazları pek dikkate alınmadı ama geleceğin en büyük sorunlarından birinin ilk aşaması aslında maruz bırakıldıkları dayatma... Gelecek için endişelenmemek elde değil. Dünyanın da yeni neslin de gidişatı gerçekten çok ürkütücü.

KÖTÜ GİDİŞATIN FRAGMANI

Hedeflenen başarıyı elde edemediğimiz bu olimpiyatlar ileride gerçekleşecek bu tarz spor organizasyonlarının ön izlemesi ya da fragmanı gibi. Dünyanın da insanlığın da geleceğinin ne yönde ilerlediğinin somut birer göstergesi şimdiden.

Hedeflenen başarıyı elde edemediğimiz tespitinin de ayrıca değerlendirilmesi gereken bir başlık olduğunu düşünüyorum.

Çünkü Türkiye, 32 branşta yarışmaların olduğu olimpiyatlarda hem takım sporları hem de farklı branşlarda yarışan tüm sporculara ciddi destek veren bir ülke olarak öne çıktı. Zaten ülkelerin millilerine verdiği ödüller de ayrı bir yarış kategorisi olarak ayrıca gündem konusu oldu. Mesela Singapur Paris'te altın madalya kazanacak sporcularına 750 bin dolar ödül koymuş. Ev sahibi Fransa 80 bin dolar, Fas ise 200 bin dolarlık ödül ödemesi yapacağını duyurmuş. ABD ise altın madalyalı sporcularına 37 bin dolar ödül vaat etmiş. Bu listede Türkiye de gayet iyi bir ödül miktarıyla fark yaratmış.

Ülkeye altın madalya ile dönen her bir sporcuya 1000 Cumhuriyet altını, gümüş madalya alana 600 Cumhuriyet altını, bronz madalya alana da 300 Cumhuriyet altını vermek öyle her ülkenin harcı değil.

Hele hele başta İngiltere olmak üzere birçok ülke olimpiyatlara gönderdiği milli sporcularına hazırlık süreci dışında hiçbir ödül desteği vermemişken.

BAKANIN HAKLI SİTEMİ

Hal böyle olunca insan ister istemez Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın dün olimpiyat oyunlarını değerlendirirken sarf ettiği sözlere hak vermeden geçemiyor. Son yıllarda ülkenin spor altyapısının ne kadar geliştirildiğini bu konuda ne kadar ciddi yatırımlar yapıldığını biliyoruz. Keza olimpiyatlara hazırlanan sporculara da ciddi destekler veriliyor artık. Öyle hiçbir şey eskisi gibi değil.

Sporcuların hazırlanacağı salonlardan malzeme ve ekipman desteklerine kadar her türlü imkan tanınıyor. Ayrıca birçok branşta adını duyuran sporculara olimpiyat yolunda ciddi sponsorluk destekleri de sağlanıyor. Tüm bu olumlu gelişen tabloya rağmen Paris'ten tek bir branşta bile altın madalya kazanamamış olmamızın ciddi manada üzerinde durulması gerekiyor. Elbette başarılarıyla hepimizi gururlandıran millilerimizi tebrik ediyor, destekliyoruz ancak bu altın madalya yokluğunun nedeni mutlaka araştırılmalı ve gereği neyse yapılmalı.