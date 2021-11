Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley verdiği bir röportajda dünyadaki açlık sorununa dikkat çekerek dünyada şu anda açlıktan ölebilecek 42 milyon insan olduğunu söyledi ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı örnek verdi. Beasley, Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini söyledi.

BAĞIŞLARIM AMA!

50 yaşındaki milyarder Elon Musk da BM'de kendisi hakkında yapılan konuşmaya yanıt verdi. Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda eğer BM Dünya Gıda Programı bunu kanıtlayabilirse, 'Tesla'daki hissesinin hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını' söyleyerek miktarın mevcut açlık krizini çözeceği iddiasına meydan okudu. Ayrıca paranın nasıl harcanacağı konusunda sorumluluk talep etti. Beasley, ise Musk'ın paylaşımına verdiği yanıtta, 'Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için gerekli sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz bunlardan tamamen emin olmak için bizimle birlikte çalışabilir ve inceleyebilir' dedi. Musk, ayrıca BM Dünya Gıda Programının hiçbir zaman 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözeceğini söylemediğini de açıkladı. 'Bu eşi görülmemiş açlık krizi sırasında 42 milyon hayat kurtarmak için tek seferlik bir bağış' dedi. Öte yandan Beasley, 'Ben bunu milyarderlerden her gün, her hafta, her yıl yapmalarını istemiyorum.

Tek istediğim, net değer servet artışlarının yüzde 0,36'sı. Ben para kazanan insanlardan yanayım ama Tanrı biliyor ki, şu anda çok ihtiyacı olan insanlara yardım edilmesinden yanayım. Dünyanın başı dertte' açıklamasını yaptı.

Tüm bu karşılıklı meydan okumanın üzerine Elon Musk Twitter'daki 62,6 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı sordu. 3,5 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy verdiği ankette kullanıcıların yaklaşık yüzde 58'i, Musk'ın Tesla hisselerini satması yönünde oy kullandı.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın net serveti ise yaklaşık 289 milyar dolar.

MEYDAN OKUMA

Koskoca "Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü"nün, açlıktan kırılan insanların fotoğrafını gören herkesin (çocukların bile) aklına gelebilecek bir çözüm bulması bana komik geldi.

Tek seferlik bir bağışla çözülebilecek kadar kolay bir sorunsa şimdiye kadar niçin bu yapılmadı? Etrafta bu kadar yardım derneği varken ve tüm bu derneklere para akıyorken onların topladığı paralar nereye gitti? Elon Musk'ın servetinin yüzde 2'si tüm dünyanın yaptığı bu bağışlardan fazla mı? Musk'ın "paranın nasıl harcandığını görmek istemesi" aslında tüm bu sorulara bir yanıt niteliğinde...

O da biliyor ki yardım adı altında toplananlar ihtiyacı olanlara ulaşmıyor, ulaşamıyor! Çünkü bazı insanların karnı bazılarının ise gözü doymuyor!

Bu meselenin sonucunu çok merek ediyorum. Musk hisselerini satacak gibi görünüyor bakalım bağışladığı para bu sorunu çözecek mi?

Hiç sanmıyorum, çünkü göz doyurmak o kadar kolay değil. Sanırım Musk da inanmıyor ki böyle meydan okuyor!