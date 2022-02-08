‘Benden geçti’ diyorsanız!

Televizyon seyretmeye fırsat bulduğum nadir zamanlardan birinde dijital bir platformda yayınlanan 'Asya Geceleri: Yemek, Müzik, Tutku' adlı belgesel diziye denk geldim. Benim gibi gezmeyi, geceyi ve insan hikayelerini sevenler için muhteşem. Filipinler'in başkenti Manila, Tayland'ın başkenti Bangkok, Japonya'nın başkenti Tokyo, Güney Kore'nin başkenti Seul, Tayvan'ın başkenti Taipei ve Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'ye gitmiş kadar oluyorsunuz.

Gitmekle kalmıyor farklı hayatlara, başarı hikayelerine konuk oluyorsunuz...

İLHAM VEREN HAYAT

Serinin ilki Tokyo bölümünde tanıştığım, gündüzleri bir erişte restoranı işleten, geceleriyse tekno kulüplerinin dans pistlerinde çaldığı müziklerle herkesi coşturan 85 yaşındaki DJ Sumirock'ın hikayesi resmen hayata bakış açımı değiştirdi.

Gece yarısı 1'de sahneye çıkarken giydiği rengarek pullu ceketler mi desem, 80 yaşında DJ'lik okuluna gitmesi mi desem, okulda sürekli yapamadığı için azar yiyip pes etmemesi mi desem, yoksa misafirlerinin yüzde 98'ini 20'li yaşlardaki gençlerin oluşturduğu mekanda tekno çalma cesareti mi desem... Hepsi ayrı bir ilham kaynağı... Bizim bir kenara çekilmiş sürekli hastalıklarından bahseden yaşlılarımızı örnek vereceğim ama o kadar öteye gitmeye gerek bile yok. Ben henüz 41 yaşındayım, bazen kendimi emeklilik hesabı yaparken buluyorum.

"Ah eskiden..." diye başlayan cümleler kuruyorum. Ama dikkat ettim, ben ne zaman kendimi böyle enerjisiz, isteksiz ve vazgeçmiş hissetsem karşıma böyle biri çıkıp "silkelen ve kendine gel" diyor.

ŞEVKET HOCA'NIN IŞIĞI

Bundan yıllar önce, ki o zaman 30'lu yaşların başındayım. Gazetemizin usta kalemi Şevket Özçelik bizi (o zamanın genç ekibi bizdik!) yanına çağırdı. Bir masa etrafında topladı ve yeni bir ek çıkaracağımızı söyleyip, hepimizin seçtiğimiz bir konuda köşe yazmasını istedi... Yine enerjimi kaybettiğim bir zaman dilimiydi. Sanki biz yılların yorgunuyduk da o mesleğe yeni başlayan acemi muhabirdi, öyle heyecanla anlatıyordu projeyi... O gün beni tekrar canlandıran, o toplantıda gördüğüm Şevket hocanın gözündeki ışık oldu. Yaşam hikayesini izlediğim Sumirock sayesinde yıllardır ertelediğim, 'aman benden geçti' dediğim şeyleri yeniden düşünmeye, yeniden heyecan duymaya başladım. Bakalım bunun altından ne çıkacak!