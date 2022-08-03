Hiç tanımadığınız biri size vurursa!

34 yaşında bir kadınsınız. Çocuğunuzu tek başınıza büyütüyorsunuz.

Yani onun eğitiminin, sağlığının, bakımının hepsi sizin sorumluluğunuzda.

Size bir şey olursa çocuğunuz da yardıma muhtaç kalacak. Bir gün sokağa çıkıyorsunuz, hiçbir şeyden habersiz arkadaşınızı beklerken 20 yaşında bir psikopat koşarak gelip size yumruk atıyor. Darbenin etkisiyle yere düşüyorsunuz ve dişleriniz kırılıyor. Gözaltına alınan adamın ifadesinde söylediği tek şey, "Başkasına sinirlendim, kadını tanımıyorum" oluyor... Şaka gibi değil mi?

Film olsa, "Hadi ya bu kadar da olur mu?" dersiniz. Ama bu olay, Zonguldak'ta gerçekten yaşanıyor.

ÇOK BÜYÜK BİR TRAVMA

Şimdi bu adam büyük ihtimalle hafif yaralamadan çok kısa bir süre hapis cezası vs. alacak. Çünkü kadının sadece dişleri kırılmış. Peki kadının yaşadığı travmanın hesabını kim, nasıl verecek?

Bunun bir cezası var mı ceza kanununda?

Böyle sebepsiz yere saldırıya uğramış biri, bir daha nasıl dışarı çıkacak?

Çocuğuna bakmak için işe nasıl gidecek, onu dışarıya nasıl salacak? O travmayla nasıl bir çocuk yetiştirecek?

Bu haberi ve daha önce de yaşanan palalı saldırı haberini duyan kadınlar bir gün canı sıkılan birinin kendilerini palayla öldürmeyeceğinden ya da durduk yere birinin ona yumruk atmayacağından nasıl emin olacak?

YETER DEMEK YETMİYOR

Şiddete uğrayan, tacize uğrayan kadınlar için "Giymeseydi", "O saatte orda ne işi vardı" gibi bahaneler üretenler bu konuda hangi savunmayı yapacak? Savunmasız bir insana duvar muamelesi yapan o psikopatın ne ceza alacağını yakından takip edeceğim. Yeter artık kadınların peşini bırakın! İçinizdeki şiddetin, nefretin, öfkenin enerjisini yöneltebileceğiniz bir şeyler bulun kendinize...

Kadınlardan uzak durun!