Daha çok Melek ölecek!

Kıskanç kocaların, sevgililerin işledikleri kadın cinayetleri artık rutin haline geldi. Her gün bir kadın öldürülüyor ve katillerin bahanesi hep aynı! Bu konuda yazılacak söylenecek çok şey var, hiçbir şey yok. Ama Adana'da balkonda çocuklarıyla uyurken kalbinden bıçaklanan kadının haberinde babası konuşuyor. Babanın konuşmaları tüylerimi ürpertti. Çocuklarının gözleri önünde vahşice öldürülen Melek Yıldırım'ın babası Cumali Şahin, Adana Adli Tıp Kurumu'nda gazetecilere, zanlının 2 evlilikten 3 çocuğu bulunan kızına daha önce de şiddet uyguladığını ileri sürerek şunları söylemiş aynen aktarıyorum...

TÖRENDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

"Bir daha Melekler ölmesin. NE DİYEBİLİRİM Kİ? Çok acı bir şey. DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞTI.

AKŞAM DA UYGULAMIŞTI. 'Geleyim mi kızım?' dedim, 'Yok.' dedi. Gece de katledildi. Polis gelmişti, BEYEFENDİYİ dışarı almıştı. Ne diyebilirim ki? Kurban Bayramı'nda da bunların arasında tatsız bir olay yaşanmıştı. KIZIM BİZE GELDİĞİNDE GÖZLERİ MORDU. 'Yapmayın, İKİNİZ DE AKLI BAŞINDA insanlarsınız' dedim. Çocuk öylesine eften püften olaylardan çok kıskançlık yapıyordu." Yıldırım'ın ailesi törende gözyaşı döktü!

BABA NORMALLEŞTİRİRSE

Babanın sözlerinin bazılarını büyük harflerle yazdım. Önce babalar sahip çıkacak kızlarına... Kızı yanına gözü mor geldiğinde "Yapmayın ikiniz de aklı başında insanlarsınız" deyip göndermeyecek.

Normal bir tartışmadan bahsetmiyoruz. İleri derecede şiddetten bahsediyoruz. Önce baba benimsemiş şiddeti. "Olur böyle şeyler" minvalindeki açıklamaları inanılır gibi değil! Hele ki kızını öldüren katilden "beyefendi" diye bahsetmesi akıl alır gibi değil!

"Bir daha Melekler ölmesin" demiş!

Ölür, her gün bir Melek ölür. Böyle babalar varken, her gün bir kız çocuğu, bir kadın, bir Melek ölür. Kimse kusura bakmasın ama ben bu babanın acısına da babalığına da saygı duymuyorum!