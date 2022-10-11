Bu gün kız çocuklarının

Bugün, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. 11 Ekim, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 2012 yılından beri kız çocuklarının gördüğü ayrımcılığa dikkat çekmek üzere Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor.

Her yıl dünya çapında kutlanan bu gün ile kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınıyor. Bir kadın ve iki kız annesi olarak bu gün, benim için de çok değerli ve önemli.

Büyük şehirlerde eğitim anlamında biz bu ayrımı tam olarak görmüyoruz ancak dünyanın birçok ülkesinde kız çocukları eğitim hakkına sahip değil.

Türkiye'de de eğitim zorunlu olmasına rağmen bu haktan mahrum edilen, erkenden evlendirilmek istenen kız çocukları maalesef hala var. Oysa ki kız çocuğu demek, anne demek, anne ise bir insanın ilk öğretmeni... Bu yüzden de bir kız çocuğunun hayatındaki küçük bir değişim ailesini, çevresini, ülkeyi ve hatta dünyayı değiştirebilme gücüne sahip...

KARTOPUNUN BİR PARÇASI

Eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının özgüvenli bireyler olarak toplum içinde yer alması amacıyla çalışan Koruncuk Vakfı bugün, "Kız Çocuklarının Gerçeği, 'Hayalleri' Olsun" sloganıyla #HayalimOkul kampanyasını hayata geçiriyor. Hem ülkemiz hem dünya için en önemli gündem maddelerinden olan "kız çocukları" ve "eğitim" sorunları konusunda farkındalık yaratmak için gerçekleştirecek bu kampanyaya destek olarak bu kartopu gibi büyüyen farkındalık hareketinin bir parçası olabilirsiniz.

DAHA ÇOK KİŞİ GÖRSÜN

Bugün @Koruncuk hesabından yayınlanacak #HayalimOkul kampanya videosunu sosyal medya hesaplarınızdan;

#HayalimOkul etiketiyle @ Koruncuk adresini ekleyerek paylaşabilir, bu konudaki farkındalığı artırmaya ve "Kız Çocuklarının Gerçeği, 'Hayalleri' Olsun" mesajını daha geniş kitlelere yaygınlaştırmaya destek olabilirsiniz. Ayrıca KORUNCUK yazıp 4717'ye SMS göndererek 20 TL'lik bağış yapabilirsiniz.