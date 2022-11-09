Genç olduğuna inanmak gençleştirir

Kendini genç hisseden pozitif kişiler 7 yıl daha uzun yaşıyormuş... Yapılan bir araştırmanın sonucu bu cümle.

Her şeyin inançla ilgili olduğuna dair göstergelerden biri daha! Kendi yaşantımdan bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bir gün annemle telefonda sohbet ederken bana, "Sen Aslan Burcusun. Senin sol koluna altın değmesi gerekiyormuş" dedi. Ben de espriyle karışık "E bir altın künye yaparsın o zaman" dedim. Telefonu kapattık. Ben günlük telaşımda konuşmayı unuttum, gitti. Ama annem unutmamış, telefonu kapatır kapatmaz bana bileklik almaya gitmiş. Ertesi gün bize geldi ve ortasında çeyrek altın olan, basit ama şık ve spor bir bilekliği koluma taktı.

O günden sonra benim için sanki dünya değişti. Bilekliği taktıktan sonra sanki daha pozitif, daha mutlu ve her zorluğa göğüs gerebilecekmiş gibi hissettim kendimi.

Sanki o güne kadar hiç altın takı takmamışım.

Belki o bilinçle takmak ya da o bilekliğe baktığımda annemin bana verdiği değeri görmek iyi geldi. Ama inanç... En büyük etki. Sen inanırsan gerçek olmayacak şey yok. Bilim bile buna destek veriyor. Genç olduğunu düşünürsen fiziksel olarak da genç kalıyorsun. Sağlıklı olduğunu düşünürsen sağlıklı kalıyorsun.

Morali yüksek tutmanın önemi özellikle kanser tedavilerinde ön plana çıkarılıyor.

ÜNİVERSİTEDE ARAŞTIRILMIŞ

Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'nin araştırmasında kendini kronolojik yaşından daha genç hisseden insanların, gerçek yaşında veya daha büyük hissedenlere göre daha az beyin yaşlanması belirtisi gösterdiği görülmüş. Tüm bu araştırmadan çıkan sonuç ise iyimser bakış açısına sahip insanların, olumsuz duygulara sahip olanlardan ortalama yedi buçuk yıl daha uzun yaşadığı... ABD'deki Yale Üniversitesi'nden bir doktor ise yaşlanmaya karşı olumlu yaklaşımınızı güçlendirmenize yardımcı olacak çeşitli ipuçları paylaşmış. İnanırsanız olur. Bence deneyin, hatta deneyelim!

DOĞUM GÜNLERİNİZİ KUTLAYIN

- Ön yargının belirlenmesi için yaş günlüğü tutun.

- Yeni şeyler öğrenin!

- Her fırsatta yaşlanma konusunda pozitif olmayı hedefleyin.

- Olumlu rol modeller seçin. Bu rol modeller sadece kendimizi iyi hissetmemizi sağlamaz; aslında büyümeye ve hedeflere ulaşmaya devam eden insan örnekleriyle bize ilham vererek ve motive ederek davranışlarımızı değiştirmeye yardımcı olurlar.

- Yaşınızı suçlamayın. Arabanızın anahtarlarını kaybederseniz, bir randevuyu kaçırırsanız veya bir ismi unutursanız, kendinize sadece bir "unutkanlık anı" yaşadığınızı söyleyin, bunun sorumlusu başka bir yere odaklanmakla suçlanabilir, ki bu her yaşta olabilir.

- Farklı kuşaklarla bir araya gelin. Yaş aralıkları arasında bağlantı kurmanın yollarını aramaya devam etmek son derece faydalıdır. Farklı nesillerin birbirleri hakkında olumlu görüşler geliştirmesine yardımcı olur.

- Yaşlanmak yerine yaş ayrımcılığından muzdarip olabileceğiniz durumlar için çok dikkatli olun. Ağrısı sebebiyle doktorunu görmeye giden 85 yaşındaki bir adama doktor, "Diziniz 85 yaşında. Ne bekliyorsunuz?" diyor. Adam ise, "Evet, doktor, ama diğer dizim de 85 yaşında. O acımıyor" cevabını veriyor.

- Doğum günlerinizi kutlayın. Yaşınızı saklamayın, bu sadece yaşlanma hakkında olumsuz mesajlar verir.