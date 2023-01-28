Merkez Bankası tahminini değiştirmedi

Merkez Bankası 'enflasyon hedeflemesi rejimi' gereği 'enflasyon raporu' yayımlıyor. Zaten bu rejimin en önemli ilkelerinden birisi şeffaflık...

Bu çerçevede üç ayda bir enflasyon raporu, altı ayda bir de finansal istikrar raporunu kamuoyu ile paylaşıyor. Bu yılda da 2006 yılından bu yana doğrudan uyguladığı enflasyon hedeflemesi rejimine devam edeceği için toplamda 4 enflasyon ve 2 adet de finansal istikrar raporu yayımlayacak.

İlk enflasyon raporu dün geldi. Sadece enflasyonun değil aynı zamanda genel ekonomik görünümde yer aldığı raporda piyasalarca en çok beklenen bilgi Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri oluyor.

Yüzde 70 olasılık ile yılsonu ve gelecek birkaç yılın enflasyon üst ve alt bantları ile ortalama seviyesini tahmini olarak duyuruyor.

Geçen seneki 4 raporda da revizyona gitmek zorunda kalmıştı. Ancak 2023'ün ilk raporundaki tahminini bir öncekine göre değiştirmedi ve yüzde 22.3'de tuttu. Tabii bu orta nokta... Bunun üst bandı 26.9, alt bandı ise yüzde 17.8... Bu aralığı da belirsizlik bandı olarak tanımlıyor. 2023 sonunda gıda enflasyon öngörüsü de bir önceki rapordaki gibi yüzde 22 düzeyini korudu. Son veriye göre gıda enflasyonu yüzde 77.87 ile manşet enflasyonun üzerinde seyrediyor.

TREND KIRILIR MI?

Merkez Bankası dezenflasyonist sürecin hızla devam edeceğini ve gelecek yılın sonunda enflasyonun yüzde 8.8'e kadar gerileyeceğini öngörüyor. Aynı şekilde bu seviyelerin gerçekleşme olasılığını yüzde 70'te görüyor. 2025 yılı itibariyle de yüzde 5'e inecek manşet enflasyon.

Merkez Bankası'nın bu iyimser tahminleri büyük olasılıkla diğer enflasyon raporlarında revize edilecek gibi görünüyor. Çünkü enflasyonu büyümenin önünde tutan, daha doğrusu büyümenin olmazsa olmaz koşulunu enflasyonla mücadele olarak bilimsel gerçeğe dayayan merkez bankaları bile şu temel sorunun yanıtını tam olarak vermiş değiller. Zirve noktasının geride bırakıldığı enflasyon trendi aşağı yönde kırıldı mı? 'Evet kırıldı çünkü enflasyon oranları geriliyor' demeyin. Trend yönünün değişmesi kolay değildir. Aşağı yön bir anda yukarı dönebilir.

Ya da tersi ortaya çıkabilir. İşte bu yüzden enflasyonun katılaşması kavramının altını çiziyoruz. Örneğin FED enflasyondaki ataleti hayati bir sorun olarak gördüğü için piyasa beklentilerini dikkate almadan enflasyonla mücadeleden taviz verememeye çalışıyor.

KUR DÜZEYİ

Ekonomi programı çerçevesinde ön plana çıkan liralaşma politikasına bu raporda da özel önem atfediliyor. Ekonomi programının algoritması cari açığın makul seviyelere gelmesi noktasından başlıyor. Bu da uygun finansal koşullarla sağlanacak kaynaklara bağlı yatırım, üretim ve ihracat artışları ile gerçekleşecek. Ancak gelinen noktada bir kompleks durum belirdi. Dolar yerine lira ile varlık ve yükümlülük tesisi kur artışını baskılayacak ve bu sayede kurların enflasyon üzerindeki yükü hafifletilecekti. Kurlar öyle baskılandı ki ihracatçılar rekabet güçlerini kaybettiklerini söylüyorlar. Dış ticaret açığı 110 milyar doları aşmış durumda.

Yeri geldikçe rapordaki bazı detaylara değineceğim. Şimdilik genel bakışla tamamlayım yazımı. Umarım enflasyon Merkez Bankası'nın öngörü patikası içinde seyreder ve revizyona gerek kalmaz.