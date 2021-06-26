Gazeteciliğe başladığım 1998'den bu yana İzmir'in ne kenti olması gerektiği konusunda siyasetçi ve iş dünyası temsilcilerinin yaptığı açıklamalara yer verdiğim onlarca haber yaptım.

Aynı konuda yüzlerce haberi de okudum.

Maalesef o tarihten bu yana İzmir'in ne olacağına bir karar verilebilmiş değil.

Muamma sürüyor. Birileri İzmir'e sürekli bir rol biçiyor.

Hele İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'inki ise, artık 'komedi' boyutuna vardı.

Soyer usulü siyasetin en büyük klişesi şu: "İzmir'i ...... kenti/merkezi yapacağız"...

Soyer, konuştuğu toplantı veya etkinliğin konusuna göre nokta nokta olan yerleri dolduruyor ve sonra da basıyor klişeyi..



HER ŞEYİN BAŞKENTİ İZMİR

Benim aklıma ilk etapta geliverenler şunlar:

● İzmir'i dünya kenti yapacağız.

● İzmir'i dünya tarımının en önemli kentlerinden biri yapacağız.

● İzmir'i amatör sporların başkenti yapacağız.

● İzmir'i turizm kenti yapacağız.

● İzmir'i fuarlar kenti yapacağız.

● İzmir'i tasarım kenti yapacağız.

● İzmir'i kooperatifleşmenin başkenti yapacağız.

● İzmir'i kültür sanat üretim merkezi yapacağız.

● İzmir'i festivallerle mutlu bir kent yapacağız.

● İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız.

● İzmir'i dünyanın en Roman dostu kenti yapacağız.

● İzmir'i uluslararası turnuvalar ve organizasyonlarla spor kenti yapacağız.

● İzmir'i sinema sektörü için çekim merkezi haline getireceğiz.

● İzmir'i Birleşmiş Milletler'in Çocuk Dostu Şehri yapacağız.

● İzmir'i Türkiye'nin ve bölgenin kültür başkenti yapacağız.

● İzmir'i dünyanın en çok mavi bayraklı plajına sahip kenti yapacağız.

● İzmir'i Akdeniz'in öncü kenti yapacağız.

● İzmir'i dünyanın en müreffeh kentlerinden biri yapacağız.

● İzmir'i yaratıcı endüstrilerin çağdaş teknolojilerin kenti yapacağız.

● İzmir'i atık yönetiminde dünyanın öncü şehirlerinden biri yapacağız.

● İzmir'i Avrupa gençlik başkenti ve Avrupa kültür başkenti yapacağız.

● İzmir'i plaj sporlarında dünyanın en çekici merkezi yapacağız.



ARTIK KABAK TADI VERDİ

Diyor da diyor... Soyer için bunun sınırı yok... Sürekli İzmir'i dünyanın, Türkiye'nin, Avrupa'da bir şeylerin merkezi veya başkenti yapıp duruyor! Dün de CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'nun katıldığı Bornova'daki yarı olimpik yüzme havuzunun açılış töreninde yine patlatmış klişesini: "İzmir'i su sporlarının önde gelen merkezlerinden biri haline getireceğiz."



Tamam bu siyasettir. Siyasetçiler halkın hoşuna gidecek sözler söyler ve vaatlerde bulunur. Ancak, ara sıra da icraat yapar.

Soyer geleli 2 yıl 2 ay oldu ama bu söylediği hedeflerle ilgili göstermelik birkaç icraat dışında köklü hiçbir adım atmadı.

Durum böyle olunca da Soyer'in "İzmir'i şunun veya bunun kenti/ merkezi yapacağız" söylemleri artık iyice kabak tadı verdi... Biz İzmirliler olarak Soyer'den artık icraat bekliyoruz...