İzmir’deki seçimlerde sürprizlere açık tablo

CHP'nin 2019 seçimlerindeki İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İyi Parti ve o zamanki ismi HDP olan DEM Parti'nin de desteğiyle yüzde 58 oy alarak seçildi. Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci ise, AK Parti ve MHP'nin adayı olarak yüzde 38.7 oy aldı. Bu seçimde ise, İyi Parti kendi adayını çıkardı.

Prof. Dr. Ümit Özlale, partisinin il teşkilatıyla yaşadığı sorunlara rağmen çalışmalarını iddialı bir şekilde sürdürüyor.

İyi Parti, Mayıs 2023'teki milletvekili seçimlerinde İzmir'de yüzde 11.65 oy almıştı.

Bu arada DEM Parti'nin, CHP İzmir adayını desteklemesi için görüşmeler sürüyordu. Ancak dün masa devrildi. DEM Parti'nin, İnsan Hakları Derneği eski Başkanı Akın Birdal'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı kaydedildi.

Eş başkan adayı olarak ise, avukat Türkan Aslan gösterildi.

DEM Parti'de Mayıs ayındaki genel seçimde İzmir'de Yeşil Sol Parti adıyla yüzde 7.45 oy almıştı.

YÜZDE 39'A DÜŞÜYOR

İki partinin son genel seçimdeki oyları yüzde 19'un üzerindeydi. Soyer'in aldığı yüzde 58'den bu oyu çıkardığımızda geriye yüzde 39 kalıyor. İyi Parti'deki istifalar ve tartışmalar nedeniyle İzmir'deki oylarında birkaç puanlık düşüş olsa bile çanlar yine de CHP için çalıyor demektir. Kaldı ki, İyi Parti'den ayrılacak oylar CHP'nin yanı sıra başka partilere de gidebilir. Son genel seçimde AK Parti'nin İzmir oyu yüzde 24.57, MHP'ninki de yüzde 5.17'ydi. Yani toplamda yüzde 30'a yakın bir oran vardı.

DEM'İN TAVRI

Ancak genel seçim atmosferiyle yerel seçim atmosferi farklı. Eğer iki parti 2019 yerel seçimlerindeki performanısını tekrar gösterirse İzmir'de kafa kafaya bir seçim var demektir.

Yani dün DEM Parti'nin de aday çıkarmasıyla CHP'nin işi daha da zorlaştı. Eğer DEM Parti, son anda çark etmez ve el altından CHP adayını desteklemezse İzmir'de sürprizlere açık bir tablo görülebilir. Bu oranların üzerine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ'ın hiç polemiğe girmediği ve sadece yapmak istediği projeleri anlattığı seçim çalışmalarına yönelik İzmir kamuoyunda oluşan ilgi de hesaba katıldığında bu seçimde İzmir'de bambaşka bir sonuç çıkabilir. Eğer, CHP, İzmir'i kaybederse de asıl o zaman kıyamet kopar. O zaman CHP'de ne İzmir adaylarını tek başına belirlediğini bizzat açıklayan ne Özgür Özel kalır ne de değişimci tayfası...

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar

Bırakın bu işleri beyler!

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, partileri CHP tarafından yeniden aday gösterilmedi. İki isim de son güne kadar bağımsız aday olmanın yolunu aradılar. Haklarında bu yönde onlarca haber çıktı. Hiçbirini yalanlamadılar. Nihayetinde yumurta kapıya dayanınca aday olmayı göze alamadılar.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran

Siz belediye başkanı olarak bağımsız aday olursanız ve 3-5 oyda kalırsanız rezil olursunuz. Bağımsız adaylık için her yolu deneyen ve bu yönde çıkan haberlerle ilgili tek kelime yalanlama yapmayan iki isim de bunu görüp dün çark etti. Baktık iki isim de partiye bağlılığın öneminden dem vurmuş.

Geçiniz bunları beyler...

Siz de, biz de 3-5 oy alacağınızı gördüğünüz için bağımsız aday olmaya cesaret edemediğinizi gayet iyi biliyoruz.

Şenlendirici şenlendirir

PARTİLER dün belediye meclis üyesi adaylarının listesini seçim kurullarına teslim etti. İzmir'de en dikkat çeken isimlerden biri ise, Bergamalı olan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin AK Parti tarafından Bergama'da kontenjan birinci sıradan meclis üyesi adayı yapılmasıydı. Ünlü klarnetçi başka partilerden de oy alabilecek bir isim. Çünkü her kesimle iyi ilişkileri var. Örneğin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızının dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı geçtiğimiz aylardaki düğününde Şenlendirici sahne almış ve evlenen çifte "Ah İstanbul" şarkısını çalarak hediye etmişti. Roman kökenli bir isim olan Şenlendirici'nin AK Parti oylarına olumlu yansıması mutlaka olacaktır.

Sabri Ergül, bağırarak yaptığı ateşli konuşmaların karşılığını oğlunu Urla'dan meclis üyesi adayı yaparak almış oldu.

Babalar ve oğulları

CHP'de siyaset babadan oğula geçiyor anlaşılan... Özgür Özel'in genel başkan adayı olarak katıldığı CHP İzmir İl Kongresi'nde hararetli bir konuşma yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve değişimcilere destek veren kıdemli partili Sabri Ergül'ün avukat oğlu Umut Ergül, Urla'da birinci sıradan meclis üyesi adayı yapıldı.

Çeşme'de yaşanan aday belirleme krizinin ardından Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'ye destek veren CHP'li eski Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın oğlu da meclis üyesi adayı gösterildi.

Umut Ergül

Dalgıç'ın oğlu Barış Dalgıç ikinci sıradan aday yapıldığı için Büyükşehir meclisine de girecek. Karşıyaka'da Yıldız İşçimenler Ünsal'a destek veren eski Başkan Cevat Durak'ın oğlu Burak Ali Durak da 19. sıradan listede yer buldu. Bunlar ilk etapta gözümüze çarpanlar. Listelerde kim bilir daha böyle ne bomba isimler vardır? Çalışan, bu parti için saçını süpürge eden sade üyeler, bu tabloya isyan etmesin de ne yapsın? Yazık ki ne yazık!