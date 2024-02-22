Akraba-eş-dost belediyeciliği!

CHP İzmir İl Kongres'nde kurultay delegesi yapılanların büyük çoğunluğu parti yöneticilerinin eş ve çocuklarıydı.

Bu duruma CHP'nin şu andaki Genel Başkanı Özgür Özel bile il ve ilçe yöneticilerinin seçildikten sonra kendisine yaptığı ziyarette sitem etmişti.

Şimdi de CHP'nin İzmir'deki belediye meclis üyesi aday listelerine bakınca da aynı rezaleti görüyoruz. Eş-dost-akraba listeleri...

CHP eski Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda evlendiği eşi Sibel Sessiz Moroğlu meclis üyesi adayı yapıldı.

Bir kısmını dün burada yazdık. Kurultay ve il kongresinde ateşli konuşmalar yapan CHP İzmir eski Milletvekili Sabri Ergül'ün oğlu Umut Ergül, Urla 1. sıradan, CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'ye destek veren CHP'li eski Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın oğlu Barış Dalgıç bu ilçede ikinci sıradan, Karşıyaka'da Yıldız İşçimenler Ünsal'a destek veren eski Başkan Cevat Durak'ın oğlu Burak Ali Durak da Karşıyaka'daki listede 19. sıradan yer buldu.

Gökhan Zeybek

HAK GETİRE

Biz o yazıyı kaleme aldıktan sonra son şekli açıklanan listelerde daha birçok eş-dost-akraba var.

İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır'ın oğlu Doğuş Bayır, Güzelbahçe kontenjan 1. sıradan aday yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in yeğeni Mehmet Cengiz Sarıoğlu da, Bayraklı kontenjan 1. sıradan aday gösterildi.

YDK Üyesi Ekincan Aksoy'n eşi Sultan Aksoy, 2. sıradan meclis üyei adayı yapıldı.

Öte yandan CHP eski Milletvekili Mustafa Morğolu'nun eşi Sibel Sessiz Moroğlu da Narlıdere'den aday yapıldı.

Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy'un eşi Sultan İpekli Aksoy, Torbalı 2. sıradan aday gösterildi. Yine YDK Üyesi Özkan Tice'nin yakını İnan Karakoyun da Karabağlar'dan aday yapıldı.

Yani anlayacağınız CHP yine bildik CHP... Değişim falan hak getire...

Veli Ağbaba

"Dağ logoyu neden kaldırdı?" diyenlere 'ağababalarından' mesaj!

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, şehrin çeşitli noktalarına astırdığı afişlerinde 'parti logosu' kullanmadığı için CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından sık sık eleştiriliyor. Biz de sosyal medyada gördüğümüz bir videodan bahsetmek istiyoruz. CHP'nin bir 'ağababası' var hatta bazıları onun için bir kuş çeşidinin ismini kullanıyor. O kişi CHP lideri Özgür Özel'in en yakın arkadaşı ve akıl hocası olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan başkası değil.

Şenol Aslanoğlu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel örneğinde olduğu gibi belediye başkanlığı seçimi kaybetmeyen genel başkan olamadığı için midir bilmiyoruz ama kendisi memleketi Malatya'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Ağbaba, söz konusu videoda Malatyalılar'a yaptığı konuşmada "Yıllardır onurla taşıdığım parti rozetimi çıkarıyorum. Ben bir partinin adayı değilim.

Ben Malatya'nın adayıyım.

Herkesin belediye başkanı olacağım. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" diyor ve bu şekilde oy toplamaya çalışıyor.

YÜREK İSTER

Ne yani şimdi bu Ağbaba'nın partisinin rozetinden çekindiği veya korktuğu anlamına mı geliyor? Hamza Dağ'a oy verirsiniz veya vermezsiniz bu herkesin kendi aklı ve vicdanıyla vereceği bir karar. Ancak, tüm İzmirli'nin belediye başkanı olmak istediğini belirtmek için afişlerinde parti logosu kullanmadı diye kendisini karalamaya çalışırsanız bu doğru olmaz. Hamza Dağ'a laf söylemeye çalışan Aslanoğlu'nun şimdi de çıkıp Ağbaba'yı eleştirmesi lazım... Ama bu CHP'de biraz yürek ister!

NOT: Düşünüyorum da, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu acaba ciddiye alan bir tek ben mi varım? Öyle ya... Ne partisinin genel merkez yöneticileri, ne başkan adayları ne de ilçe örgütleri kendisini ciddiye alıp başkan ve meclis üyesi adaylıkları hakkında ne düşündüğüne bakmadılar bile... Etkisiz bir il başkanı olarak kadük bir şekilde görev yapıyor.

Biz de oturup kendisinin sözleri için burada bir köşe yazısı kaleme alıyoruz. Bu da bizim, kendi partisinde bile umursanmayan Şenol Aslanoğlu'na bir hediyemiz olsun!

86'lık efsaneyi bitirdiler 84'lük Özer'i İzmir'e dayattılar

CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'i Eskişehir yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i bu seçimde kendisinin de çok istemesine rağmen aday yapmadı. Büyükerşen efsanesini kendi elleriyle bitirdi.

Yılmaz Büyükerşen

İzmir'deki listeleri bizzat kendisi yapmakla övünen Özgür Özel, her ağzını açtığında AK Parti için "Benim İzmir'de 14 tane genç, 9 tane kadın belediye başkan adayı görevlendiriyor olmam ve bunun sahada yarattığı etkiyi görüyorlar" diyerek çok büyük bir halt işlediğini iddia ediyor...

Madem siz adayları gençleştirmekle övünüyorsunuz...

Rıfat Özer, 84 yaşında 8. kez meclis üyesi olacak.

Biz de kendisine buradan soruyoruz...

Özgür Bey!

Siz 86 yaşındaki bir efsaneyi bitirdiniz ama İzmir'de 84 yaşındaki Rıfat Özer'i Çiğli Belediye Meclisi'ne kontenjan 1. sıradan aday olarak İzmir'e dayattınız. Allah, Rıfat Bey'e uzun ömür versin... Ancak Rıfat Özer, bu seçimle 8. kez meclis üyesi olacak. 5'er yıldan hesaplarsanız toplamda 40 yıl ediyor. Eğer Büyükerşen yaşlıysa Rıfat Özer çok mu genç? Bize şu yaman çelişkiyi bir açıklayın da biz de sizin Genel Başkanlığınızı bir görelim...