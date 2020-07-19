Bayram öncesi emekliler için farklı ödemeler yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam ve ikramiye alırken memur emeklileri üç ayrı ödemeyi 28-29 Temmuz'da alacak



Temmuz ayı ile birlikte yüzde 5.75 oranında zam alan emekliler için zamlı maaş dönemi başladı. Bu ayın 17'sinden itibaren emeklilere zamlı maaşları yatırılıyor. Bu yıl ilk kez bir uygulama yapılarak ikramiyeler de maaşlarla birlikte ödenecek.

Böylece emekliler hem zamlı maaş hem de ikramiyeyi hesaplarında görecek. Kurban Bayramı'nın maaş dönemine denk gelmesi ile emekliler iki ayrı kez bankaya gitmekten de kurtulmuş oldular.



SSK VE BAĞKURLULAR:

Emeklilerin büyük çoğunluğunu oluşturan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında oluşan yüzde 5.75 oranındaki 6 aylık enflasyon kadar zam aldılar. Bu oran maaşlara eklenerek Temmuz ayı ile birlikte hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklileri 17-26 Temmuz arasında maaşlarını alırken Bağ-Kur'lular 25-28 Temmuz tarihlerinde maaşlarını alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de maaşlarıyla birlikte 1000 TL Kurban bayramı ikramiyeleri de yatırılacak.



EMEKLİ SANDIĞI MENSUPLARI:

Memur emeklilerinde ise durum biraz daha farklı.

Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alıyor. Bu yüzden Temmuz ayında yatırılan maaşlar zam oranı yansıtılmadan ödendi. Oysa memur emeklileri yüzde 4 toplu sözleşme ve yüzde 1+.75 enflasyon farkı olmak üzere yüzde 5.75 oranında zam aldılar. Bu zam farkları her yıl olduğu gibi ay içinde kendilerine ödenecek. Ancak bu yıl bir başka ödeme daha gündeme geldi. Memur emeklileri Ağustos maaşlarını da bayram öncesinde alacaklar.

Böylece memur emeklilerine Ağustostaki zamlı maaşları, Temmuz zam farkları ve Kurban bayramı ikramiyeleri 28- 29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

EK ÖDEMELER DE ARTTI

Bankaya yatırılan emekli maaşlarının içinde yüzde 4 oranında ek ödeme de bulunuyor. Maaşa göre hesaplanan ek ödemeler yapılan zamla birlikte yükselmiş oldu. Zamlar net maaşa yapılırken çıkan yeni maaşın yüzde 4'ü de ek ödeme olarak ödeniyor. Net maaşınızı ve ek ödemenizi e-devlet sisteminden kolayca öğrenebilirsiniz. Burada maaştaki kesintiler ek ödeme miktarı ve yeni maaşınız açıkça yazıyor.