Ölüm maaşı eşlerini kaybeden hem erkek hem de kadınlara ödeniyor. Üstelik çalışmak ya da emekli maaşı almak ölüm aylığı almaya engel değil.

Sadece oranı düşüyor ● Eşim SSK emeklisi, ben de SSK emeklisiyim, vefat halinde birimiz diğerinin maaşını alabilir mi?

Hüseyin KARA Eşlerden birinin vefat etmesi halinde; ister sağ kalan eş çalışsın ister emekli aylığı alsın ya da almasın ölen eşin aylığını alabilmektedir. İkisinin de aynı statüde olup olmamasının da bir önemi yoktur. Eşinden aylık alan eş evlenmediği sürece ölen eşin aylığını alabilir.

Burada erkek kadın ayrımı da bulunmamaktadır. Genel olarak 'dul maaşı' denildiği için kadınların aldığı algısı oluşmaktadır.

Oysa eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabilmektedir.



● Özel sektör çalışanıyım.

Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerini günde 8 saat biliyoruz. Sizce de çok uzun değil mi? Suat SARI 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde elli fazlasının yani bir buçuk katının ödenmesi gerekir.



● 28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 gün sigortam var.

Ne zaman emekli olurum?

Ahmet ŞAHİN İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2034-2035 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.

● 12.05.1979 doğumluyum.

1996 sigorta girişliyim.

Emekli ne zaman olabilirim? Metin KARASI İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

● 02.10.1977 doğumluyum.

20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var.

1997'de askere gittim.

Ne zaman emekli olabilirim?

Kaan ATİK İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.

İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

● 01.01.1964 doğumluyum.

01.08.1995 işe girişim, 15.01.2015 çıkışım. Askerliğimin ne kadarını borçlanabilirim.

Ne zaman emekli olabilirim?

Murat CUMALİ İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik borçlanırsanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz.

Ancak emekli olmanızda engel yaşınız değil 25 yıl şartınız.

Çünkü 55 yaşınız 2019, 25 yılınız 2020 yılında dolacak.

Bu nedenle ne kadar askerlik yaptıysanız tümünü borçlanarak askerlik süreniz kadar daha önce emekli olabilirsiniz.

● Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991, 10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum?

Yahya ARSLAN İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14,5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.

● 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim?

Vedat KURU İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış.

Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.