Yaz ayları gelince iş yerlerinde yıllık izin tartışmaları yaşanıyor. İşveren izin yaptırmamazlık yapamıyor. Ancak çalışanların yıllık izinlerini hangi günlerde kullanacaklarını belirlemek yetkisine sahip

■ Bu yaz ailemle tatil yapmak için tur satın aldım. Ancak işverenim istediğim tarihte izin kullanmamın uygun olmadığını bildirdi. Ödediğim para da yanacak. Yıllık iznimizi hangi tarihte kullanacağımıza işveren karar verebilir mi? Metin SUBAŞI Yaz ayları geldiğinde genelde iş yerlerinde yıllık izin tartışmaları yaşanıyor. Bir yandan herkes iznini yaz aylarında kullanmak istiyor bir yandan da işlerin yürütülmesi gerekiyor.

Yıllık ücretli izinler, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür. İşveren işyerinde yürütülen işin nitelik ve özelliğine göre yıllık ücretli izinlerin belirli dönemlerde kullanılmasına ilişkin düzenleme yapabilir.

Bu durum işverenin işyerini yönetim hakkından kaynaklanmaktadır.

İşveren işçinin yıllık ücretli izin hakkını kullanmasını engelleyemez ancak yıllık ücretli iznin hangi tarihte kullanılacağına ilişkin düzenleme yapabilir. Genelde bu tarihler karşılıklı anlayış ile çözülüyor.

İşvereninize durumunuzu anlatırsanız ödediğiniz paranın boşa gitmemesi için makul bir çözüm bulunacaktır.



İADE İÇİN ŞARTLAR BULUNUYOR

■ İşveren beni haksız olarak işten çıkarttı ve paramı da ödemedi. İşe iade davası açsam kazanır mıyım? (İSMİ SAKLI) İşe iade davasının açılabilmesi için bazı koşullar vardır.

Önce bu koşulları belirtelim.

İşe iade davası açmak isteyen işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekmektedir.

İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en 6 ay çalışmış olması, kıdeminin bulunması gerekmektedir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekir. İşten ayrıldıktan sonra, öncelikle arabulucuya başvurmak gerekiyor.



SÖZLEŞMEDE SÜRE ÖNEMLİ

■ Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum.

Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi? Murat AKIN İş Kanunu'na göre; 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır.

Dolayısı ile sizin işe iade hakkınız bulunmuyor.

Ancak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığınızdan ve iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilmiş ya da erdirilecekse aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.



ÇİFT MAAŞ OLUR MU?

■ Eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim.

Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi? Ek olarak onun emekli maaşını alabilir miyim? Meltem KARA Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır.

Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz.

Kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız.

Ölmüş olan eşinizden dolayı eğer bağlanmış ya da bağlanacak ölüm aylığı varsa onu alabilirsiniz. Ölen eşten dolayı ölüm aylığı almaya çalışmak ya da kendi çalışmalarından dolayı emekli olmak engel teşkil etmemektedir.